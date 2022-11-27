風水師偷食富貴女學生　酒店用品帶回家　人妻捉姦揭小三年齡崩潰

第二段婚姻想好好經營、珍惜，但丈夫竟然偷吃老學生！台灣1名在外資公司當經理的人妻和第二任丈夫結婚8年，發現當風水命理師的丈夫搭上了風水班的富貴女學生，對方不單常常半夜打給丈夫，更被揭發常常在各地酒店開房，而該名當上「小三」的女學生，真實年齡竟已68歲，是名老富婆。人妻發現丈夫將開房得來的沐浴露等物品放在家中浴室，興師問罪反被趕出家門，怒極向2人索償200萬台幣。雖然丈夫否認有婚外情，又聲稱女學生比他年長12年，身體不好需人「攙扶」，所以看起來才像挽手，但法官查閱2人拍拖照片，認為他們明顯有染，判決2人要對原告作出賠償。



元配洪女稱這是她第二段婚姻，她非常珍惜，未料丈夫竟偷食女學生。（示意圖／Getty Images）

案情指，洪姓女子和王姓丈夫都已年逾5旬，洪女在外資公司擔任資深業務經理，2人於2014年結婚。王男雖擁有美國大學碩士學位，但多年來沒固定工作，2015年在洪女介紹下認識1名命理師，跟對方學習紫微斗數，後來王男也當上命理師開班授課。2人都曾經歷另一段婚姻，結婚時已不年輕，洪女稱自己非常珍惜這段姻緣，曾自資進行多次人工受孕，惜未能懷孕，至2020年1月更因子宮外孕大出血，要做緊急手術才脫險。

然而，丈夫開班授課後，多次提及班上有名非常有錢的鄭姓女學生，對方還經常半夜打電話找丈夫。洪女雖然起疑，但丈夫不願多說，此後夫婦曾因此多次吵架。洪女平日工作再忙，都會抽空和丈夫通電話，惟至2021年2月起，洪女發現丈夫行蹤可疑，平日常常不接電話、不透露行蹤，消費地點和信用卡帳單資料有出入。

洪女僱用徵信社調查，發現丈夫和女學生到多地酒店及旅館開房。（示意圖／Getty Images）

洪女遂僱用徵信社調查，成功拍到丈夫和鄭女多次進出各地酒店旅館，更發現小三已經68歲。她後來發現家中浴室內有酒店的沐浴露、洗頭水、旅館的漱口水等，懷疑是丈夫開房後拿回來，興師問罪反而被趕出家門。丈夫之後換了門鎖，更申請保護令阻止她回家，洪女憤而入稟索償200萬台幣。

不過，王男作供反駁，他和鄭女只有師生之情，對方比他年長12歲，從沒發生越軌之事。他說鄭女行動不便，患有包括自主神經系統疾患、高血脂症、甲狀腺低下等病症，很容易會摔倒，他出於善意才攙扶對方行路，令照片看起來像拖手。而行蹤和消費地點不同、家中有酒店的洗澡用品，都不能證明他有婚外情。他從未趕妻子出門，而是妻子自行收拾行李離開。

洪女發現小三已經68歲，較丈夫大12年。（示意圖／Getty Images）

台北地院檢視洪女提交的照片，相中鄭女看起來行動自如，並不需要人攙扶，部分照片更拍到兩人拖手、挽臂、行超市、吃飯談笑等畫面，其間的互動如情侶般親密。另外，酒店住房紀錄也顯示，兩人曾同宿一房，明顯有不當交往行為，超越一般男女朋友正常交往的界線，侵害了洪女的配偶權，判2人要賠償40萬元台幣。

（綜合）