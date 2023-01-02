有愛！筲箕灣街坊免費贈撲熱息痛藥物　每人限取3排30粒先到先得

本港近日撲熱息痛（Paracetamol）藥物供不應求，各處出現炒價。有筲箕灣街坊昨日（1月1日）於網上發文宣布免費贈藥，表示執拾房間時發現自己有盒將於下月過期的撲熱息痛藥物，共有48排，總數為480粒，她決定送出並每人限取3排30粒，先到先得。其後再有另1名街坊留言說亦想送贈11排相同藥物，打算交予樓主一併派發。



有筲箕灣街坊昨日（1月1日）於網上發文宣布免費贈藥，表示執拾房間時發現自己有盒將於下月過期的撲熱息痛藥物，共有48排，總數為480粒。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

該名街坊於fb群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，指出該盒撲熱息痛藥物每錠藥片劑量為500毫克，適用於退燒及各種痛症，如頭痛、關節痛、牙痛等。12歲或以上兒童及成人每日3至4次，每次1至2粒，成人每日最多服用4000毫克，即8錠藥片。6歲至12歲兒童每日3至4次，每次0.5至1粒，每日不能服用多於3錠藥片。

樓主表示，家中還剩48排，每排10粒，即共480粒，有效日期至下月，每人限取3排30粒，先到先得。她呼籲有需要才取藥，而取藥地點為天悅筲箕灣廣場淺水碼頭村入口，「有位伯伯賣口立濕條巷仔，行上去玻璃門入口內等」，自取前須先私訊約時間。

其後有街坊留言稱同樣擁有11排將於下月過期的撲熱息痛藥物，亦是同1間藥廠生產，打算交予樓主一併派發，因此總共會派發59排藥物。

其後再有另1名街坊留言，表示亦想送贈11排相同的藥物，打算交予樓主一併派發。（fb群組「筲箕灣西灣河關注組」圖片）

不少網民留言說有意取藥，並大讚樓主善心，「天佑有心人」、「香港人有愛，多謝你」、「非排，好人好報，身體健康！」、「贈醫施藥！讚！」、「想讚一讚只拎一排或兩排的人，當然更要讚樓主！」。

不過也有網民擔心藥物會落入炒家手中，「你會益咗炒家，希望真係幫到有需要嘅人」、「唔好畀陌生人啦，唔驚人拎去炒咩？」。樓主回覆道，她也有想過這個問題，因此限制每人只可取3排，不過她亦說「我堅信香港仲有好多好有愛心嘅人」。