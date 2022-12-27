搶購必理痛│荃灣女生發燒買唔到藥　熱心街坊搶獻計　結局好有愛

必理痛、止痛藥、退燒藥全城搶買，市民想買藥都難。有女生今午在街坊群組發文，稱自己患了重感冒發燒，家中的退燒藥已吃光，但因為紅日公眾假期許多醫生不是沒開就是約滿，甚至網上看診都預約不到，家人出門亦完全買不得到藥，只好向網民求援。許多街坊超暖心回覆，教她可以如何買藥之餘，甚至提出可以給她藥，又提醒她有機會確診新冠肺炎。



網民在街坊群組分享自己發燒但家中已無必理痛。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

樓主今午在facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，指患上重感冒，懷疑患上流感，已經連續做快測2日都呈陰性，發燒之餘還有咳嗽。她一直有服用特效必理痛，但體溫不跌反升，現時家中已沒有必理痛及退燒貼，「我屋企人幫手出去買都買唔到，好多都冇晒」，「有冇人可以畀啲特強必理痛或者退熱貼，急需啊」，同時問街坊們哪裡可以買到。

樓主稱已連續2天做快測，一直都是陰性。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

遠親不如近鄰，街坊紛紛熱心教路，有人提醒她應先看醫生，因發燒除可能染疫外，還有其他可能性，如果條件許可建議她到私家醫院求診，或者看網上醫生，「佢哋會速遞啲藥嚟畀你，睇醫生先係上策，唔好好亂食藥」、「基本上頭兩日感冒發燒係check唔到兩條線…應該聽日會中」，倒不如想定會否要入隔離營。樓主稱由於是紅日，附近很多診所沒開或者約滿，預約遙距看診發現全部額滿。

網民建議她可到樓下找家庭醫生，萬一完全無位，可以問診所能否配退燒藥。另一個方法是到藥房買撲熱息痛藥物，「副廠好多都有同一成份，唔一定必理痛」，現時應多喝暖水和睡覺，「瞓多啲，食普通必理痛都ok，每日飲維多c，好快好」，更有街坊貼出藥物問樓主「妳啱唔啱呀？」。

樓主隨後更新指快測兩條線。（fb群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」圖片）

樓主其後回應「感謝大家願意界啲止痛藥我，本人心領，因為依家好難買到，所以我唔會排，再次感戲大家幫忙」，她稱家人已找到一些醫院配的退燒藥，「依家食咗，希望有效」。她隨後再更新，稱已兩條線確診，有網民安慰最近也確診，建議飲保礦力及維他命C，為她加油。

（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」）