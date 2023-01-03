初戀情敵都去！人妻去同學會求丈夫做1事被拒　發文訴苦不獲同情

搶初戀一仇的戰場由學校延續至同學會？台灣有名人妻於網上發文訴說，因要參加同學會，於是要求老公送名牌手袋，讓她可以漂亮地出席，卻遭到拒絕。她強調自己不是愛慕虛榮的人，結婚7年來不曾買名牌或亂花錢，只是因當年曾搶過她初戀的女同學也會到場，她不想打扮太寒酸。

人妻原是想「圍爐取暖」，希望得到網民的認同與安慰，不過網民都一面倒批評，「比來比去，參加這種同學會的意義何在？比完後妳就真的有錢了？」、「可悲女人的自卑心態！都幾歲了？」。



台灣有名人妻於網上發文訴說，因要參加同學會，於是要求老公送名牌手袋，讓她可以漂亮地出席，卻遭到拒絕。（《完美伴侶》劇照）

該名人妻於「匿名公社」以「連名牌包都沒有要怎麼去同學會」為題發文表示，自己雖然是家庭主婦，但每天都要做家務和照顧小孩，也沒有常外出吃飯或叫外賣，算是有功勞也有苦勞，惟當她要參加同學會，要求老公買個名牌手袋時，「沒想到他打死都不肯」。

她不滿地指，「搶我初戀的綠茶也會到，我打扮太寒酸，他也會被看不起不是嗎？沒能看的衣服就算了，連一個名牌包都沒有，到底是要怎麼去啦？」。

人妻強調自己不是愛慕虛榮的人，結婚7年來不曾買名牌或亂花錢，只是因當年曾搶過她初戀的女同學也會到場，她不想打扮太寒酸。（《三十而已》劇照）

網民紛紛留言批評，「沒名牌包就不能去同學會，這不叫愛慕虛榮，不然叫什麼？」、「覺得你是因為搶你初戀的人也會到，想要靠着名牌包把她比下去吧，同學會不是應該是要開開心心的敘舊，關拿什麼包參加到底什麼事？」、「乖乖在家顧好妳的孩子！帶什麼名牌包？即使帶了裏面沒錢豈不更丟臉？口袋飽飽比較實在，乖乖在家少去攀比才是妳該為之事！」。

有網民指出可以租借名牌手袋，並說人的氣質不需靠名牌襯托，「如果真的很需要名牌包的話，那個好像也是有在出租的啦！我以前也是會買名牌的衣服，可是後來就覺得衣服還是穿得舒服就好，牌子的大小一點也不重要， 一個人的氣質是可以讓人感受的出來的，只有沒有錢的人才需要名牌來讓人轉移焦點」。