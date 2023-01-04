嫌男友「鄉下人」！結婚擺流水宴50圍　準新娘只想酒店設宴引罵戰

這是價值觀問題嗎？台灣有準新娘在網上發文，她來自台北，男友是高雄人，正準備今年結婚，無奈兩家人對擺酒分歧很大，男方家人想在高雄設流水席，預算每圍9000台幣，開約50席；但女家想在酒店擺酒，只要求4至5圍，但至少每圍要有2萬台幣的水平。台女更放狠話說：「現在鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？」帖文引來爭議，有網民解釋流水席食物質素很高，批評她說話沒教養，「最討厭你這種自視甚高的人」。



台灣女生要求在酒店設宴，認為流水宴太「鄉下」。（《台北女子圖鑑》劇照）

該準新娘日前在facebook群組「匿名2公社」發文，指她是台北人，男友是高雄人，兩人在台北工作時認識，拍拖已經快3年，原打算今年結婚，但最近雙方家人因為擺酒宴客的方式鬧得不快。男友說家人想辦流水席，預算每圍9000元台幣，延開45至50席。

不過，樓主覺得婚禮是人生大事，其親友要求4至5圍酒席，再加上許多大學同學都打算出席婚宴，「心想說辦流水席能看嗎？」，令她希望到高雄的五星級酒店擺酒，每圍至少要有2萬台幣以上水平。男友聞言則表示，父親在高雄擔任里長10多年，家人是想方便里民參與才想辦流水席，兩人因此鬧得不高興，「我想問都2023年了，現在鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？一桌還不到1萬元，這樣的菜真的能吃嗎？」。

帖文引起熱議，許多人反駁流水席「根本不輸那些知名飯店好嗎？」、「而且9000也不一定菜式差啊」，「流水席才好吃，份量食材超過1萬簡直就翻天了」、「我超愛流水席的，各個高手在民間，廚藝超好吃，很有特色」，又提醒她所有賓客到頭來只記得菜式，「10年後沒人在意妳的佈置和禮服」，而且樓主的問題其實分開辦兩次婚妻就解決到。

樓主回應指，兩人不想辛苦兩次才決定一起宴客，「若男方連這種錢都要計較，不就表示他根本不愛我？」。她坦言從不會吃路邊攤，覺得流水席和吃路邊攤無異，「我只是不喜歡路邊攤就叫自視甚高？流水席都是在戶外煮食、難道不用考慮到環境衛生問題嗎？」。她續指，暫且不說菜式，流水席「連個像樣的舞台都沒有、場地佈置也是問題，難不成氣球要綁在電線桿上嗎？」。

不少網民不滿她形容高雄是「鄉下」，樓主則反駁，「高雄有陶朱隱園等級的豪宅嗎？我看只有農舍吧」，又強調婚後會定居北市。

看到樓主和網民開火後，有留言揶揄道「從言談中能感到你是個自私沒教養的台北人……我也是台北人，但最討厭你這種自視甚高的人，什麼叫鄉下人，5桌而已就說對方不辦就是不愛你」，批評她公主病嚴重，「如果價值觀就談不攏，分開趁早」。

（facebook群組「匿名2公社」）