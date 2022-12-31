公屋︱弟提出裝修　兄計劃買樓結婚拒夾錢致吵大鑊：畀50%幾肉赤

得公屋得天下，不少人上樓後都會考慮裝修一下，但求住得舒舒服服。有港男在討論區發文，指與弟弟同住公屋，弟弟近日打算裝修單位，希望他能一起分擔費用。惟樓主以打算後年（2024年）買樓結婚為拒絕，導致鬧交收場，因而求問「俾唔俾錢好？」，網民反應兩極，甚至有人拋折衷方法。



有港男在討論區發文，指兩兄弟同住公屋，弟弟打算裝修單位，希望能一起分擔費用，惟樓主以後年買樓結婚為拒絕，導致鬧交收場。（資料圖片）

該男網民在連登討論區以「公屋裝修俾唔俾錢好」為題發文，指自己與弟弟租住30年樓齡公屋，10年曾裝修廁所和廚房，近日弟弟再次表示「住得唔舒服」，欲裝修、髹油及更換家俬，包括梳化、電視櫃和床，希望同樓主一人一半分擔費用。

惟樓主打算買樓結婚，預料2024年就會搬走，他亦要負擔新樓7成首期，故「住多1年就搬出去住仲裝咩修」；惟弟弟並不認同，「我細佬話住多1年都係時間，早俾錢裝修就早享受」，兩弟兄難以達成共識，為此更大吵一頓，「而家傾到鬧晒交，但裝修幾皮嘢點都走唔甩，我畀50%都幾肉赤」。

港男指，弟弟表示「住得唔舒服」，欲裝修、髹油及更換家俬，包括梳化、電視櫃和床，希望同樓主一人一半分擔費用。（Gettyimages）

他補充指，弟弟未有女友，相信短期內不會結婚，自己是公屋戶主，如搬走後對方很可能成為「寛敞戶」，屆時或會被要求搬遷或交雙倍租金。

帖文引起網上熱議，有網民認為始終都是一家人，免傷和氣，「少少錢，算啦」，亦有人認為「無話啱唔啱，第時同女友分手都可以搬番去畀錢裝修不如早啲搬出去」。有網民則認為裝修是多此一舉，「你一搬得出去住，無論間公屋有冇你份，到時你都一定拎唔返你個份，俾我就唔會畀了，而且你搬出去，如果除名佢都一樣要搬，裝嚟做乜？」、「租嘅公屋裝乜修？到時連裝修還俾房署？」。有人就建議折衷方法，「諗住剩做油漆翻新？係就同佢夾手夾腳diy油啦」。