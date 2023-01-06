內地情侶吵架不下車　擾攘2小時僅付$68車費　的士司機嬲爆咁處理

元旦日在重慶景區發生了1件趣事，過百人圍在一起寧願不看夜景，也要觀看情侶在鬧市吵架！當日1對情侶到了目的地後仍不願下車，在的士上喋喋不休地爭論，司機只好把的士停在路邊請民警幫忙。這時，女子突然下車對着圍觀的路人大喊大叫「大派花生」，多次表示「姐不要這樣的男人」。而令人啼笑皆非的是，圍觀市民不斷對女子叫着「新年快樂！」，似是十分滿意這場鬧劇。



重慶市有情侶吵架，吸引過百名途人駐足觀看。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發於周日（1月1日）晚上10點多，重慶市不少人到景區洪崖洞遊玩，有市民發現1輛的士被迫停泊在馬路上，而1名喝醉了的外地女子站在副駕駛車門旁大喊大叫「姐不要這樣的男人」，吸引路人圍觀。由於停泊的的士佔據了1條車道，令車水馬龍的馬路被堵。有交通警及民警到場，分別指揮交通及了解事件經過。

由於女子不時失聲尖叫，在鬧市中吸引了人群注意，行人路上的市民圍堵在車旁拍攝。從網上流傳的影片可見，當時萬人空巷，路邊被擠得水泄不通，而女子下車後略帶鄙夷地指着身旁的男友，又對着圍觀的路人失聲大喊「這樣的男人，姐不要了」、「我告訴你們，這個男人就不是個男人」，隨後又返回座位上，不願下車，而男友就一直在旁無奈搖頭。

的士司機黃先生表示當晚在南岸區接了1對情侶乘客前往洪崖洞的酒店，該對情侶剛上車時氣氛尚好，後來男子表示要出去玩，叫女子留在酒店，於是兩人就在車上吵起來。到了目的地後，女子拒絕下車，並要求司機帶她兜風。由於女子已經醉醺醺，司機不想繼續接載女子去兜風，只好把車停在路邊請求民警幫忙。然而，民警到場後，女子仍然不肯下車，於是司機直接把女子載到派出所。事件擾攘近2小時，而女子只付了60人民幣（約68港元）車資，令司機黃先生欲哭無淚，「元旦生意好，耽誤的時間，起碼能掙100多元（人民幣，逾110港元）」。

不少網民留言表示心疼司機，「苦了司機」、「這個司機才倒了血霉，難道就沒有對這種無賴的懲治措施嗎」、「的士司機才冤，好不容易迎來解封後第一波小長假，卻遇到酒瘋子」，也有人表示「這下好了，全國人民都知道了」、「這種女人也要不了！」、「看夜景還不如看動物表演」。

（綜合）