阿伯坐小學門口疑睇AV　港男制止：成個巴士站都聽到　網民教咁做

好離譜！有港男於網上發文表示，日前在九龍城1間小學門口發現1名老伯公然坐在巴士站「 大大聲播鹹片」，懷疑在看AV （色情電影），「播咗幾分鐘，淨係得喘氣聲，成個巴士站都聽到」，最後他開聲制止。帖文引起網民嘩然，有人建議應「報警，或同學校投訴，叫佢做嘢」。



有港男於網上發文表示，日前在九龍城1間小學門口發現1名老伯公然坐在巴士站看AV（成人影片）。（fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」圖片）

該名港男於fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發文貼出照片，提醒街坊要小心相中坐在巴士站的「咸濕阿伯」。他猜測老伯正等待接就讀小學的孫兒放學，因此於空閒時間在學校門口看AV，「大大聲播鹹片」。當時「冇人敢話個咸濕阿伯」，他上前怒轟一輪後，伯伯收收起手機，「最X街喺學校門口播」。

網民紛紛批評，「教壞個孫」、「老淫蟲」、「佢算好囉，喺巴士站，啲X樣喺車上同地鐵照樣開到大大聲」。有網民建議樓主應拍下老伯的公眾地方行為不檢罪證，「既然影得相，下次直接揸住電話拍片」。

有網民建議樓主報警及向學校舉報，「見疑即報」、「打電話畀校長投訴佢學生家長公共場所行為不檢」。有人提議創新絕招，「播國歌佢聽下」、「播首包青天佢聽」、「喺佢隔籬大大聲播佛經，導佢向善」。

根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第12A條，任何人不論是否為了獲取報酬，均不得參與、提供或管理任何不雅、淫褻、令人反感或令人厭惡的公開真人表演，包括全部或部分由人或眾人演出的戲劇、節目、展覽、表演、娛樂、演出、陳列或其他種類的表演。若在公眾地方觀看色情影片，令他人感到不安，或會構成「構成在公眾地方行為不檢」罪名，一經定罪可處罰款2.5萬元及監禁1年。