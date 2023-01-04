驚悉外公係前AV導演　舅父做過男優　家族聚餐突變色情產業研討會

家人隱藏的一面總讓人意想不到！



一名網友分享，近日與家人聚餐時，外公透露自己年輕時是三級片導演，而舅舅也突然自爆，曾在知名色情片製作公司客串AV男優。

這讓他震驚不已，表示自己還是該網站的會員，文章曝光後引起網友熱議。

秘密曝光後還大談AV產業發展 點圖放大閱讀：

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原PO在Dcard上發文表示，外公在他的印象中是個沉默寡言的人，平時很少發表自己的看法，除了喝醉時會異常多話。

近日在家庭聚會時，外公突然表示自己年輕時是三級片導演，曾指導過「深夜情慾綜藝節目」，更令人意外的是，舅舅曾經在色情片製作公司客串過AV男優，原PO聽完不禁直說：「我是（色情網站名字）會員啊……真可怕，希望舅舅的片已經不在」、「如果不是黃湯下肚，我想我真的一輩子都不會知道」。

原PO說明，當天外公和舅舅花了近3小時討論AV產業，他們認為現今台灣真正厲害的AV導演不多，幾乎都是大學生利用性產業博聲量而拍攝的作品。聊到一半舅舅突然爆哭，表示早知道當初就不要離開AV產業，要不是外婆逼他去找一份正當的好工作，他真的不想離開，甚至哭喊：「每種表演都有存在的意義，難道穿著衣服就比較高尚？」、「性不是每個人都有的部分嗎？」

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原PO聽完外公和舅舅的談話後，忍不住感嘆：「術業有專攻，每一種產業都有自己的文化，沒有哪一種比較高尚……每個人心中都有堅持守護的理念，那是不分年歲、不分性別，只要是存在就會有的信念。」

文章發布後，引起網友熱烈回應：「完全懂你舅舅的心情，那段我怎麼看到想哭」、「我看不懂但我大受震撼」、「外公可以重新出發」、「爸爸當導演，兒子當男優，這經歷真的太難得了」、「性是自古以來就有的需求，只要不偷不搶，拍AV也是正當職業」。

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