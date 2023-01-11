這9款手機App快刪掉！藏木馬病毒可盜銀行帳戶密碼　小心錢被領光

【手機App／木馬／銀行帳戶／Android】資安廠商ThreatFabric近日發表報告，指有新型病毒軟體冒充9款Android手機應用程式（App），包括多款銀行App，若不小心下載，可被盜取銀行帳號、密碼，更恐怕會被盜走帳戶內金錢。



資安廠商ThreatFabric近日發表報告，指有新型病毒軟體冒充9款Android手機應用程式（App）。（資料圖片）

資安廠商ThreatFabric日前發表最新報告，指發現名為「SpyNote（又叫SpyMax）」的惡意軟體，可與木馬病毒結合竊取用戶帳戶資料，包括追蹤GPS位置、竊聽來電、竊取裝置內資訊如社交媒體憑證、盜錄裝置上影像與音訊、攔截簡訊內容以竊取驗證碼，甚至可以控制手機的鏡頭監視用戶。

報告又提到，目前最新的「SpyNote.C」也可偽裝成應用程式，假冒銀行機構竊取用戶資訊，包括英國匯豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）、科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）等，亦能假冒WhatsApp、Facebook、Google Play等常見社交應用程式，誤導使用者下載。

ThreatFabric列出9款APP，提醒下載應用程式前要小心確認：

1）HSBC UK Mobile Banking

2）Deutsche Bank Mobile

3）BurlaNubank

4）Kotak Bank

5）Bank of America Confirmation

6）CypherRat

7）Virtual SimCard

8）Current Activity

9）Conversations_

