這9款手機App快刪掉！藏木馬病毒可盜銀行帳戶密碼　小心錢被領光

撰文：布萊恩
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【手機App／木馬／銀行帳戶／Android】資安廠商ThreatFabric近日發表報告，指有新型病毒軟體冒充9款Android手機應用程式（App），包括多款銀行App，若不小心下載，可被盜取銀行帳號、密碼，更恐怕會被盜走帳戶內金錢。

資安廠商ThreatFabric近日發表報告，指有新型病毒軟體冒充9款Android手機應用程式（App）。（資料圖片）

資安廠商ThreatFabric日前發表最新報告，指發現名為「SpyNote（又叫SpyMax）」的惡意軟體，可與木馬病毒結合竊取用戶帳戶資料，包括追蹤GPS位置、竊聽來電、竊取裝置內資訊如社交媒體憑證、盜錄裝置上影像與音訊、攔截簡訊內容以竊取驗證碼，甚至可以控制手機的鏡頭監視用戶。

報告又提到，目前最新的「SpyNote.C」也可偽裝成應用程式，假冒銀行機構竊取用戶資訊，包括英國匯豐銀行（HSBC）、德意志銀行（Deutsche Bank）、科塔克馬辛德拉銀行（Kotak Mahindra Bank）等，亦能假冒WhatsApp、Facebook、Google Play等常見社交應用程式，誤導使用者下載。

ThreatFabric列出9款APP，提醒下載應用程式前要小心確認：

1）HSBC UK Mobile Banking
2）Deutsche Bank Mobile
3）BurlaNubank
4）Kotak Bank
5）Bank of America Confirmation
6）CypherRat
7）Virtual SimCard
8）Current Activity
9）Conversations_

ThreatFabric列出9款APP，提醒下載應用程式前要小心確認。（網上圖片）
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