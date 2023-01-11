公屋富戶｜家庭月入$5萬住公屋　港媽呻唔夠使　網民看開支表嚇親

【公屋／富戶政策】不少人排隊上公屋，但生活又是否可如預期？有居於公屋的港媽於網上發文表示，其家庭月入約5萬元，但「冇咩點使錢已經冇X咗3皮（3萬元）」，大呻開支大不夠用。港媽並公開自己的開支清單，網民一看「嚇親」，「咁叫冇咩點使錢？」



有居於公屋的港媽於網上發文表示，其家庭月入約5萬元，但「冇咩點使錢已經冇X咗3皮（3萬元）」，大呻開支大不夠用。（資料圖片）

該港媽於連登討論區以「住緊公屋嘅你家庭開始（支）幾多到」為題發文，指其一家三口住公屋，加上丈夫家庭月入約5萬元，惟「冇咩點使錢已經冇X咗3皮」，感嘆開支大。

該港媽並公開支出清單，當中以兒子學費連興趣班最貴，達9,000元，其次是「自己食飯搭車」、「老公食飯搭車」及「家用」，均達4,000元。

該港媽開支清單如下：

帖文引來網民熱議，直指「咁叫冇咩點使錢？」、「咁大使？」、「水電2500 = onX；成家食飯搭車4000 + 4000 + 3000 = 1萬1000 = onX」、「一家3口，水電2500，出街食下嘢3000，哈」、「咁X平租仲有乜好呻？交1700都好過人哋交17000，你多人15000使」。港媽則回應，「電1000，煤1000，水500，一個人返工食飯 + 搭車4000好基本，平時family day放假出街食嘢一個月先3000」。

港媽公開支出清單，引來網民熱議。（《寶寶大過天》劇照）

亦有不少網民提出建議，「屋企人住得遠唔遠？唔遠嘅話，不如加啲家用叫屋企人煮埋順便帶飯，淨係食飯錢都慳到幾千」、「試下唔好畀家用」、「N班加play group，小朋友唔一定需要join，等多年就K1，小朋友咁細個就要佢學咁多嘢，追趕嘅壓力都唔少。也有網民質疑「家庭月入5萬住公屋？」。

根據公屋富戶政策，家庭入息超逾現行公屋入息限額兩倍但不高於三倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉。（資料圖片）

根據公屋富戶政策，家庭入息超逾現行公屋入息限額兩倍但不高於三倍的住戶，須繳交倍半淨租金另加差餉；家庭入息超逾現行公屋入息限額三倍但不高於五倍的住戶，須繳交雙倍淨租金另加差餉；若家庭入息超逾現行公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，便須遷離其公屋單位。

以現時3人家庭公屋入息限額24,410元計算，家庭月入5萬元相當於限額兩倍多，意味只須繳交倍半淨租金另加差餉，毋須遷離。