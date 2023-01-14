新娘好man！短髮女不穿婚紗被當「帥氣伴郎」　親友踢曝身份超猛

新娘在婚禮上打扮，除了最傳統的選擇，當然也可自己作主吧？日前湖南一對新人的婚禮影片在網上爆紅，不少人驟眼看都以為新郎和「伴郎」一起撐紅傘出場，卻不知道那個蓄着超短頭髮、身穿紅色厚褸及運動褲、身姿颯爽的「伴郎」其實就是新娘！原來新娘選擇不穿婚紗、喜服，反而穿上自己喜歡的運動風結婚。男方親友更大爆新娘的「超猛背景」，指她曾經是1名女兵！



湖南一對新人因為新娘穿上紅色厚褸及運動褲行禮而引起熱議，不少人驟眼看都以為這位「短髮新娘」是伴郎。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，該場婚禮在1月9日於湖南張家界舉辦。而從網上流傳的影片可見，新娘穿上紅色羽絨外套、黑色鬆身運動褲及紅色運動鞋，搭配俐落的短髮，比旁邊身穿西裝的新郎還要高半個頭。她手撐紅傘，英姿颯爽，邁着長腿大步向前走，英氣十足。

而根據影片拍攝者姚女士所指，她是這場婚禮的賓客之一，亦是新郎好友，表示是首次見到「這種比較隨意的婚禮」，又指「以為是新郎專門找了1個伴郎撐傘的」。她指新娘曾當兵，性格「比較中性化」，猜測是新娘不喜歡尋常打扮。

影片曝光後吸引了不少網民關注，有人打趣地說「新娘的步伐像趕着去桃園三結義」、「我一直在等新娘，看了兩遍才反應過來」、「心想：伴郎確實挺帥，嗯？新娘呢？」、「為啥比新郎還要帥氣」，也有不少人表示支持，「姐姐好颯」、「怎麼開心怎麼來」、「自己的婚禮自己做主，開心就好！」、「這才是新時代女性」、「保家衛國的女英雄，不需要別人指指點點」。

（綜合）