死火啦！誤傳鬧上司錄音畀本人　打工仔驚到死　結局超意外

傳訊息前記緊要看清楚是否傳給正確的人！有打工仔早前與同事在通訊應用程式聊天說上司壞話，卻一時「鬼揞眼」將錄音誤傳給上司，他頓時驚慌失措，沒料到事後上司不但沒「降罪」於他，還改善到他於錄音中批評的問題，讓他大感驚訝。



有打工仔早前與同事在通訊應用程式聊天說上司壞話，卻一時「鬼揞眼」將錄音誤傳給上司。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，當日與他聊天的同事英文名與上司「勁似」，因此他不小心將說壞話的錄音誤傳給上司，還見到上司聽了錄音，他即時「嚇到死」。

正當「諗緊認死狗」之際，上司竟然反問他「乜平時我真係咁㗎？」，並安慰道「唔使驚」，還說「知道咗下屬點諗都好」。事後真的沒事發生過般，上司不但沒有責罵，還好像有少少改善到他於錄音中批評的問題。

投稿者見到上司聽了錄音，即時「嚇到死，諗緊認死狗」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引起熱議，有網民留言笑說上司未必真的放過他，「等你放下戒心，慢慢先炮製你」、「出聲講：唔駛驚，唔出聲講：我一定搞你」、「過一排冇事先啦，唔知佢會唔會秋後算賬」、「Appraisal（績效評估）你就知」、「君子報仇，十年未晚」、「係時候執一執份CV喇」、「下一份工小心啲」。

有網民認為上司或許真的較開明，願意接受批評，「難得開明，錯有錯着」、「可能真係會改呢」、「知錯能改，善莫大焉，好過啲死不悔改嘅老屎忽」、「預定要轉工先，見步行步，上司可能肯改」。

另有網民分享經歷，「我真係有同事喺公司大谷寫上：『痴線㗎阿咩經理！』，秒刪，都俾人截到圖」。