壽司店停派即棄筷子　半年慳16噸木材　組義工團植樹盼保育環境

不少香港人依賴外賣解決三餐，而隨着環保意識提升，即棄餐具對環境的影響亦受到關注。壽司店爭鮮（香港）為減廢，自去年年中起停止向客人提供免費即棄筷子，短短半年已合共節省共350萬對即棄木筷子，相等於減少使用16噸木材。集團亦成立義工團，安排員工及食客一同參與植樹活動，期望身體力行，為保育環境出一分力。



壽司店爭鮮（香港）為減廢，自去年年中起停止向客人提供免費即棄筷子，集團亦成立義工團，安排員工及食客一同參與植樹活動，期望身體力行，為保育環境出一分力。（爭鮮提供）

節能減廢是近年各大企業主張的概念，但要在實際營運及顧客服務中取得平衡卻容易。爭鮮（香港）自2022年年中起，不再為客人提供免費即棄筷子，相關安排起初亦引來食客質疑及不解，集團總經理陳耀榮指，「在一個生活節奏急促的城市裏，即棄餐具為大家提供了便利，此舉無疑令顧客對品牌產生疑問，但我們確信並會堅持於正確的方向上，每個改變總會經歷一段需要被理解的時間」。

經歷半年適應期，集團資料顯示，相較於2021年，停派木筷子計劃合共節省了共350萬對即棄木筷子，木材使用減少達到16噸。陳耀榮對計劃的減廢成果感滿意，「有賴集團上下的團結，我們希望將理念傳遞到客戶的心中，持之以恆，感謝顧客與我們一同努力，凝聚了彼此的力量和成果」。

爭鮮（香港）於去年9月成立義工團，安排員工及食客一同參與植樹計劃，截至去年12月共舉辦5次植樹活動，種植達1400棵樹木。（爭鮮提供）

爭鮮（香港）於去年9月成立義工團，安排員工及食客一同參與植樹計劃，截至去年12月共舉辦5次植樹活動，種植達1400棵樹木。（爭鮮提供）

減廢以外，爭鮮（香港）亦有意協助綠化環境，並於去年9月成立義工團，開展植樹計劃。起初義工團成員只有集團員工，其後漸漸獲得食客及會員支持，截至去年12月，集團共舉辦5次植樹活動，分別於「鳳園蝴蝶保育區」及「和平農莊」等農地進行植樹，種植達1400棵樹木。其中11月26日舉行的「爭鮮植樹同樂日」中，部份會員更帶同子女參與，身體力行傳遞保育環境訊息。

植樹計劃目前處於起步階段，爭鮮（香港）於全線門市設有累計植樹牌，期望日後與更多顧客一同努力，讓牌上的植樹數量不斷提升，為下一代建構更宜居環境。