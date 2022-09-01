響應慈善！250外賣員下白泥淨灘植樹　盼保育瀕危馬蹄蟹減碳排放

香港雖然地少人多，卻擁有多姿多彩的生態環境，成為多種野生動植物的棲息地。外賣平台戶戶送與海塑基金會 （A Plastic Ocean Foundation）合作，安排逾250名員工、外送專員及其家屬響應「壹噸淨灘行動」，透過清潔海灘及植竹造林等活動保護下白泥海岸濕地，保育本地瀕危物種馬蹄蟹（或稱鱟），同時提升公眾對環境保育的意識。



外賣平台戶戶送與海塑基金會 合作，安排 逾250名員工、外送專員及其家屬響應「壹噸淨灘行動」，透過清潔海灘及植竹造林等活動保護下白泥海岸濕地，保育本地瀕危物種馬蹄蟹。（戶戶送提拱）

下白泥是香港其中一個最具生物多樣性的地方，大量稀有物種棲息於該處，當中包括被世界自然保護聯盟（UCN）納入《瀕危物種紅色名錄》的馬蹄蟹。不過近年過度岸上活動令污染物積聚在土壤，荒廢農地亦引致水土流失，令污染物沿水道流入大海，水土污染已導致高達7成幼年馬蹄蟹流失。

有見及此，外賣平台戶戶送與海塑基金會 （A Plastic Ocean Foundation）合作，安排外賣員及其家屬參與「壹噸淨灘行動」，合力保護下白泥海灘，免受塑膠廢料污染，並期望於2023年底前收集最少1噸海洋垃圾。

外送專員徐先生與太太及兒子身體力行參與淨灘，形容活動極具意義，又指活動中一家三口學習了不少關注環境保育的知識。（戶戶送提拱）

除了淨灘外，參加者亦會參與種植竹樹，期望利用竹樹的修復特性，改善下白泥的自然生態。新種植的竹林會形成一個天然屏障，不但可吸收逾2500公斤二氧化碳，亦能擋塑膠垃圾經風雨流入大海，減少原始污染物，防止馬蹄蟹棲息地被進一步侵蝕。

其中1名外送專員徐先生與太太及兒子身體力行參與淨灘，形容活動極具意義，「能夠以這種方式回饋大自然，我感到十分滿足」。他又指，活動中一家三口學習了不少關注環境保育的知識，深信只要大家共同努力，必可為生態環境創造改變。