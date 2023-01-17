美警局局長派女下屬駐守體育館調更親近　性侵女方逾年被起訴候查

美國紐約市警隊爆性醜聞，中年局長被指控濫用職權，安排兩名女下屬前往洋基體育館執勤逾1年，其間他幾乎趁比賽日伺機性侵對方，即使沒有球賽，也強迫女下屬替他口交，最後事主投訴揭發他的惡行，涉事局長已被革職及接受調查。



局長杰弗裡（Jeffrey Brienza）被指利用職權性侵女下屬，現已被革職。（網上圖片）

綜合外媒報道，受害女警當時在美國紐約市44分局工作，局長杰弗裡（Jeffrey Brienza）利用職權安排對方，做其私人司機或跑腿等與職責無關的工作，或是一同前往洋基體育場執勤。

可是，2020年6月某次值班，成為了受害女警的噩夢開始。值班後她在體育場的浴室內被杰弗裡性侵。而杰弗裡其後「佔有慾」變得更強，只要發現受害女警值班的時間表，便會想盡方法調更來確保自己能與她一起值班，令兩人更多時間獨處。

受害女警指上司在其他人眼中是好人，讓她一直不敢揭穿其真面目。（示意圖，GettyImages）

而受害女警指出被持續性侵，這個創傷讓她感到「不再是在履行警察職務，而是在不合意的情況下向局長提供性服務」，加上對方在其他人眼中是好人，大家都喜歡他，讓她一直不敢揭穿其真面目。不過最後她都鼓起勇氣，向紐約市警察局內務處投訴，並在2個月後提早退役。

杰弗裡牽涉的性侵案於2021年12月提出起訴，但案情在上周才於媒體公開。而杰弗裡於2022年10月，亦承認了6項包括歧視、違反巡邏原則、未經授權使用部門資料庫搜索等行政指控，最後遭革職。