女友愛愛呻吟叫似色情片　男子自豪超有成就感　驚悉殘酷真相崩潰

情侶間「愛愛」也應該坦白吧？有台男於討論區發文表示，平常「愛愛」時女友呻吟聲叫得跟「AV（成人影片）」裏的女優一樣，讓他很有成就感，沒想到有一天他用女友手機時意外發現「呻吟聲」真相，讓他崩潰直喊：「我不知道我到底該開心，還是難過」。



有台男於討論區發文表示，平常「愛愛」時女友呻吟聲叫得跟「AV（成人影片）」裏的女優一樣，讓他很有成就感。（示意圖／gettyimages）

該台男於Dcard討論區以「女友做愛的時候都是在假叫…」為題發文，指高二起與女朋友拍拖，目前2人都讀大學二年級，且算是遠距離戀愛中。

樓主表示，拍拖後發現女友「慾望很大」，「每次只要一起出去過夜，只要沒有生理期或其他身體不舒服的因素，她都會問我要不要做」，而每次「愛愛」時，女友的表情都看起來很舒服，且呻吟叫聲「蠻大聲的」，就像「AV」裏演的那樣， 讓他很有成就感。

不過真相往往是殘酷的！樓主有天用女友手機，看到女友與閨密對話紀錄竟在討論他們的性事，女友更向閏密明言與他「愛愛」時只是在「假叫」，「想讓我開心而已」，令樓主崩潰感嘆，「我不知道我到底該開心還是難過」。

樓主有天用女友手機，看到女友與閨密對話紀錄竟在討論他們的性事，女友更向閏密明言與他「愛愛」時只是在「假叫」，「想讓我開心而已」，令樓主崩潰感嘆。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主「就當作她是在為了你們製造氛圍啊，沒有誰對誰錯」、「沒什麼好難過的，算是製造聲音情趣的一種，你開心她也不會困擾」、「就是一個製造氣氛的元素，不用太在意是不是真的」。也有女網民分享，「這其實很正常欸，我也會假叫，但不是不舒服或者沒感覺，而是假叫會讓我更投入氣氛也可以讓男友更起勁，何樂而不為」。

樓主後來更新帖文，指已與女友討論事件，「雖然一開始有種被蒙騙的感覺有點不太開心，但坦承之後就好很多了，其實也還是蠻感謝她，她為了製造氣氛而假叫」，又說「我也比較希望她可以放鬆做自己就好，這樣做起來對雙方也都更沒有壓力，也還是很舒服，很享受那個過程」。