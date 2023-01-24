哥哥當女友「炮友」拍拖多年拒娶　弟揭原因心酸：報復太嚴重了…

拍拖多年仍不肯結婚，背後竟是駭人的報復計劃？有台男於討論區發文表示，哥哥與交往多年的女朋友已到適婚年齡，惟哥哥遲遲不願結婚，一問下才發現驚人真相──原來哥哥的女友多年前曾出軌，而哥哥表面上假裝原諒她，實際上以浪費青春的手段作報復，更只把她當作「炮友」，卻不打算娶她。樓主聽罷為哥哥的女友感到心酸，猶豫應否把真相告訴她。

帖文引來網民熱議，大部份都支持樓主的哥哥，認為作為弟弟不宜多管閒事，「你真的是他弟嗎，為外人着想是三小」、「你替他女朋友可憐！沒想過哥哥當初的傷痕有多痛！」，也有網民認為這種報復手段只是「兩敗俱傷」。不過，有網民認為樓主對哥哥的女友過份關心，甚至是傾向站在對方立場，故懷疑樓主根本是喜歡她。



有台男於討論區發文表示，哥哥與交往多年的女朋友已到適婚年齡，惟哥哥遲遲不願結婚，一問下才發現驚人心酸真相。（示意圖，nikki gibson／unsplash）

該台男於Dcard討論區以「哥哥把未婚妻當作砲友」為題發文，指哥哥與交往多年的女友都已經到適婚年齡了，不過哥哥遲遲不進一步規劃婚禮，他好奇一問下，發現原來哥哥的女友多年前曾出軌，哥哥表面上假裝原諒她，實際上以浪費對方青春當作報復手段，「現在只把她當作砲友（炮友）而已」。

樓主表示，之前與哥哥的女友聊天，對方透露着未來婚後要如何計劃2人工作、教育小孩等，對方也一直以為以前出軌的事情已過去，深信哥哥一定會把她娶進門。

樓主表示，之前與哥哥女友聊天，對方透露着未來婚後計劃。（示意圖／gettyimages）

樓主又說，撇除出軌，哥哥女友的個性、職業都受他們家人喜愛，於是他近日再多次問哥哥是否要放下過去出軌的怨恨，把女友娶進門，惟哥哥每次都肯定地表明「這樣對付她是剛好而已」，令樓主猶豫應否把真相告訴哥哥女友，「感性上我應該支持自己的哥哥吐一口氣，不過理性上還是覺得花掉一個女生的青春這個報復實在太嚴重了」。

帖文引來網民熱議，大部份人都支持哥哥做法，認為樓主不宜多管閒事。（示意圖／gettyimages）

帖文引來網民熱議，大部份人都支持哥哥的做法，認為樓主不宜多管閒事，「我是覺得不關你的事的話，就別去搞混水啦」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「你真的是他弟嗎，為外人着想是三小」、「你替他女朋友可憐！沒想過哥哥當初的傷痕有多痛！」。

也有網民認為這種報復手段只是「兩敗俱傷」，「所以她的青春是青春，你哥的青春不是青春嗎？你哥也是在支付自己的青春報仇」、「哥哥是在嘴硬吧，自己沒勇氣止損，講得好像這樣有報到仇一樣」。

不過，對於樓主如此關心哥哥的感情事，又傾向希望女方獲得幸福，有網民推測樓主根本是喜歡哥哥的女友，「我合理懷疑你想接盤」、「不然最後你來娶走好了，看你這麼喜歡的樣子」、「我覺得原po是對自己的嫂子有興趣，要不然正常人哪裡想要去提醒女方….」。