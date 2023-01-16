伯伯着老伴手織冷背心40年！甩線穿窿仍然當寶　街坊助縫補超暖心

所謂「物輕情義重」，簡單不過的1件毛衣，背後卻蘊藏超過40年深厚感情。有長沙灣街坊日前發文，指認識1名伯伯，其多年來穿着的毛冷背心原來是老伴40年前所織，直至現在已有多處出現破洞，衣領亦明顯「甩線」。伯伯雖然希望縫補冷背心，但老伴年紀大未能處理，他亦因外面店舖收費昂貴而卻步，因此街坊代伯伯發文求助，沒想到引來網民紛紛伸出援手，最終更有熱心街坊提供幫忙作簡單修補，「唔使爛落去也不用去堆田」，窩心結局獲得網民讚好。



有長沙灣街坊日前發文，指認識1名伯伯，其多年來穿着的毛冷背心原來是老伴40年前所織，直至現在已有多處出現破洞，衣領亦明顯「甩線」，期望有好心人能代伯伯縫補。（fb「長沙灣街坊」圖片）

「請問有冇街坊可幫伯伯修補？」該網民於facebook群組「長沙灣街坊」發文，貼出1件灰色冷背心的相片，指冷背心屬於1名伯伯，是40年前妻子親手編織及送贈，伯伯一直珍而重之地穿著。不過經過40年寒暑，冷背心在穿著過程難免有損耗，目前已「穿到爛晒」。樓主指，冷背心用料上乘，並織出蜂巢花紋，雖然衫尾有破洞，衣領亦明顯「甩線」，至今仍然非常保暖，故伯伯會「當羊毛底衫穿」。

她續指，伯伯妻子年事已高，未能代為縫補，兩老亦認為外間縫紉店收費高昂，要花金錢和心機修好亦屬浪費，故未有將冷背心交予外人處理，「人做生意，要補3至4處，要用心用時間又要交租，不會平。如用一百幾十（元），雖修靚好，伯伯話他日畀人都唔會有人要，浪費，老人家係咁。佢有衫穿的，只是不捨及（覺得）冇必要掉」。

街坊看過帖文一呼百應，不但提出縫補的建議，又介紹收費合理的縫紉店，甚至提出可嘗試代為修補，最終樓主找到1位已退休的街坊相助。（資料圖片）

樓主自認「多事」，不忍伯伯繼續穿著破爛的冷背心，於是代為發文尋求修補方法，「只要能不繼續爛，着得就得」、「不用配色，深色舊冷都得，也不急，只停止爆爛就ok」。沒想到街坊看過帖文一呼百應，不但提出縫補的建議，又介紹收費合理的縫紉店，甚至提出可嘗試代為修補，最終樓主找到1位已退休的街坊相助，「有位退休街坊願意小修，終於唔使爛落去也不用去堆田」。

不少街坊看到窩心結局也紛紛大讚，亦有人感嘆伯伯非常長情，珍視老伴所贈的禮物，「呢到真係好多好心人，好有愛呀」、「老伴織嘅有情意結，唔係其他可以代替」、「手織溫暖牌」、「好念舊的好男人」、「好羨慕咁長情」、「呢個係佢對老伴嘅愛」。