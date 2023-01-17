女學生跌嘢落坑渠　小巴司機揭渠蓋執拾即獲咁回報　網民：好有愛

【好人好事／小巴】暖心故事從來不嫌多！粉嶺車站路日上演了動人一幕，一群女學生的物品不慎跌落行人路邊坑渠，苦惱之際，有2名熱心小巴司機仗義幫忙打開渠蓋成功拾回物品，獲女學生們歡呼拍掌大叫「好勁啊！」，司機則化身「人生導師」回應：「無嘢解決唔到嘅！」故事引來網民熱議，大讚「好有愛」、「值得尊敬的司機」、「好人有好報」。



一群女學生的物品不慎跌落行人路邊坑渠，苦惱之際，有2名熱心小巴司機仗義幫忙打開渠蓋成功拾回物品。（Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）

有網民上周四（1月12日）於Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」上載圖片，見到有一群女學生，正看着小巴司機打開路邊坑渠蓋，似在尋找東西。

樓主指出，當日他經過粉嶺粉嶺車站路時，見到一群女學生的物品掉落坑渠，於是有2名小巴司機幫忙打開渠蓋，成功拾回物品，女學生隨即以歡呼拍掌作回報，並亮起「心心眼」大叫「好勁啊！」，「氹到2個司機呢，勁開心」。

樓主於網上發文分享這件好人好事，（Facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」）

樓主續說，小巴司機隨後化身「人生導師」向學生表示：「無嘢解決唔到嘅！」，令他驚歎，「小巴司機做埋人生導師，呢啲咪winwin，大家都開心」。

帖文引來網民熱議，大讚「值得尊敬的司機」、「幫助弱小，車長值得表揚」、「好人有好報」、「好有愛」、「好心人，謝謝！」。