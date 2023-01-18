未講目的地司機即落旗　乘客發文公審：老鼠屎　網民指無理取鬧？

開開心心坐的士原來這麼難？有女乘客發文大呻，指日前坐的士時，一上車已經見到咪錶$27元，批評司機在乘客未講目的地前已經落旗，途中又不停「玩手機」，她見對方這樣趕時間便刻意慢慢落車，「等你跳多跳」。未講目的地就落旗引起熱議，有網民指司機做法的確有問題，有人則認為證明司機「唔揀客」。女子後來表示自己也是的士司機，她只是指責部分司機態度有問題，令業界服務質素差陷於惡性循環，有留言認為該司機早落旗也沒得到什麼好處，反而她刻意「玩人」，質疑她在無理取鬧。



女乘客批評的士司機在她說出目的地前已經落旗，認為對方態度有問題。（資料圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，抱怨自己坐了多年的士，「我都係第一次坐咁嘅的士」，她日前在街上遞手截車，「上車已經見錶$27，未講目的地已經落咗旗，我以為我腦霧睇錯」。上車後對方不停「玩手機」又問的士台有沒有單，「又唔輪到佢做，都唔知關佢咩事」，既然趕時間更應該開快點，「又要碌又要玩電話，專業小小好嗎？」。

樓主諷刺道，「既然你（司機）咁趕，咁我惟有幫得就得幫」，故意慢慢落車，到站時留在車廂內，看清楚有沒有留下任何東西，「等你跳多跳，賺得1蚊得1蚊」，狠批對方行為連累其他盡力做好的司機，「一粒老鼠屎」。

女乘客怒斥對方是業界的「老鼠屎」。（資料圖片）

有網民為司機護航，「你未講目的地已落旗，代表此司機不揀客、不拒載.…無論你去邊，一定送到目的地（包括過海）咁都唔識欣賞？」、「要講咗目的地先可以落旗？你坐10分鐘都唔講咪乜X都得？我都第一次聽到咁X嘅事」、「落錶好正常，每個司機習慣不同，香港的士是計程，行完才跳一次錶」。

有人認同樓主，指試過未坐下司機已經落旗，「手車又X」、「車頭仲有5部電話、全程行40至60，慢到呢…」。有行家指，一上車話都沒說馬上落旗，「畀人嘅感覺真係好差㗎，畀到你盡咪最多跳一下，但個格就真係好衰。呢啲事所以我從來唔做」、「港島好多都真都係聽聲先落旗」。

女乘客指自己也會開夜更的士，質疑對方馬上落旗不禮貌。（資料圖片）

樓主透露，自己也是夜間的士司機，「我坐的士都係學嘢心態，到自己揸的士時我咪明白多啲客嘅心理囉」，又指平日坐的士都會給貼士，事件不是錢銀問題，而是態度問題，「邊有人停車即落旗」、「我未坐定就已經落啦」，批評部分行家「唔話得，冇得救」，令服務質素差陷於惡性循環。

不過，仍有網民批評樓主是在無理取鬧，尤其她也是行家又願意付貼士，「但又斤斤計較嗰十零秒（但呢十零蚊係合理合法喎），人哋揸車吹水又惹到佢，仲要畀錢嗰陣特登玩下人」，司機在過程中又沒得到好處，仍要被人放上網公審。

（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）