屯門華都商場農曆新年裝飾瘋傳　可樂罐砌「兔」字　環保應節獲讚

臨近農曆新年，屯門華都商場又有「新搞作」！有屯門居民日前發現，華都商場拆下去年在網上瘋傳的「棄嬰」聖誕裝飾，改吊上一個用可樂罐拼成「兔」字的裝飾迎接兔年。網民紛紛大讚「好有心機」、「鬼斧神工」，又笑說「呢個場真係好多驚喜同娛樂」。



屯門華都商場近日吊上一個用可樂罐拼成「兔」字的裝飾迎接兔年，網民紛紛大讚「好有心機」。（fb群組「真.屯門友」圖片）

該名居民於fb群組「真.屯門友」發文貼出照片，可見華都商場扶手電梯旁的天花板吊着一個用43個可樂罐拼成的「兔」字，並用竹圈圍繞着，竹圈纏上假葉、假桃花和燈飾，「兔」字上方吊着一粉一白的兔公仔和7條假蘿蔔，充滿着兔年氣氛，而竹圈兩旁吊有印上「生意興隆」、「貨如輪轉」的掛軸式春聯。

樓主於帖文提到「BB有人領養了」，事緣去年聖誕節，商場於同一位置吊上重現耶穌在馬槽降生情境的裝飾，惟聖嬰孤身一人躺在白色箱子內，身旁未見父母，令網民笑言是「棄嬰」。現時商場拆下了聖誕裝飾，故相信聖嬰終於「回到父母懷抱」。

華都商場2022年聖誕裝飾▼▼▼

對於兔年裝飾，不少網民大感滿意，紛紛笑說，「好在噚日見到bb『最後一面』，期待12月見」、「今年有sponsor（贊助）植入式廣告」、「好在唔係龍年，唔係要飲到糖尿都似」、「唔夠健康，用zero砌先掂」。

有網民大讚，「呢個設計幾有創意又環保，我專登帶埋小朋友去欣賞下個設計，仲教佢環保概念」、「物資愈貧乏嘅時候愈有創意」、「DIY嚟講都唔錯吖！最欣賞係個兔字凌空嗰一（點）罐汽水，出色」、「幾好手藝」。

有網民指出，「其實知道係個場嘅保安自己整出來，冇錢收的，就覺得好好喇， 總好過冇過年氣氛呀」、「到時新年畀封利是個保安，咁有心機整，次次仲要唔同款」、「公司要珍惜有心的員工」。

華都商場歷年經典佈置▼▼▼