聖嬰變棄嬰？華都商場聖誕裝飾瘋傳　屯門牛期待　爆笑背後好溫暖

萬眾期待的聖誕裝飾出爐！屯門華都商場的聖誕佈置裝飾每年都成為「屯門牛」的熱話，有街坊近日就在社交平台分享今年的作品，興奮表示「詢眾要求聖嬰重現」，由於裝置十分簡陋，被網民嘲笑是棄嬰。不過有知情者則透露，裝飾製作者原來是一名伯伯，他每年都用心製作，令他不禁「由笑變到學會欣賞」。



從照片可見，一個相信是馬槽的聖誕裝置被吊在扶手電梯旁，聖嬰玩偶則躺在白色的箱子內，附近僅有一棵較淍零、毫無飾物的聖誕樹。（FB「真.屯門友」圖片）

有街坊日前在facebook群組「真.屯門友」發帖，上載照片展示華都商場今年的聖誕佈置，「詢眾要求聖嬰重現，可惜冇咗媽媽同馬馬」。從照片可見，個相信是馬槽的聖誕裝置被吊在扶手電梯旁，聖嬰玩偶則躺在白色的箱子內，附近僅有一棵較淍零、毫無飾物的聖誕樹，聖嬰的父母則不在身旁，裝置還掛上數盞燈飾。

從照片可見，一個相信是馬槽的聖誕裝置被吊在扶手電梯旁，聖嬰玩偶則躺在白色的箱子內，附近僅有一棵較淍零、毫無飾物的聖誕樹。（FB「真.屯門友」圖片）

網民看完照片都直指佈置簡陋得令人尷尬，直言「係咪未完成？而家個樣似棄嬰」、「BB好寂寞」、「媽媽中招去咗竹篙灣隔離緊，等多排會返嚟接仔」、「棵樹營養不良喎」，並笑稱「華都商場既節日佈置，永遠唔會令人失望！」、「好期待新年」。

有網民亦翻出歷年華都商場的經典佈置，大讚經濟實惠又帶有明顯的個人風格，「充分見到如何在有限資源底下出盡全力達到要求」，包括70年代復刻聖誕以及去年的環保聖誕樹，讓大家回味一番。

不過有附近居民則留言表示，有年意外發現商場的聖誕裝飾原來出自1位伯伯的手藝，令他不禁佩服，「以前我都覺得好好笑，直到有年見到個伯伯嚮停車場度好用心慢慢咁整，從此我就由笑變到學會欣賞」。