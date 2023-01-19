恐怖！11歲女被30人集體欺凌　5寶媽代出頭　遭開車輾過拖行慘死

母親出於天性保護女兒，可是遭遇悲慘下場。美國1名5寶媽，不忍11歲女兒遭到欺凌，且大批欺凌者更帶齊人馬到其家門外搞事，女童母親為保護女兒，與對方發生激烈爭執，其間欺凌者老羞成怒，登上私家車開車撞向女童母親，輾過她並拖行數呎，女童母親當場死亡。凌霸者其後被捕，控以謀殺及嚴重傷人等罪。



綜合外媒報道，美國德州聖安東尼奧市發生命案，死者為居於當地的28歲年輕母親洛佩茲（Ashley Lopez），育有5名子女。本月11日晚上，一批欺凌者到洛佩茲家門外搞事，她11歲女兒則被這班人欺凌，洛佩茲為保護女兒，代為與他們在屋外談判，當時約有30多人參與其中。

其間雙方發生激烈爭執，情況愈演愈烈。根據警方表示，至少有５位目擊證人指稱，36歲的戈梅茲（Pennie Gomez）在爭執途中，突然登上1輛私家車，並蓄意向着洛佩茲及另一名女子撞過去，眾人見狀立即上前試圖阻止，但戈梅茲不理會，繼續踩油向前輾過兩人，並拖行洛佩茲數呎後停下離去，洛佩茲則當場死亡。

戈梅茲（Pennie Gomez）在爭執途中，突然登上1輛私家車輾向死者及另一名月女子，被控謀殺及嚴重傷人罪。（San Antonio Police）

警方經調查發現戈梅茲因非法藏毒被警方通緝，而發生今次事件後，她已被拘捕控以謀殺及持有致命武器嚴重傷人罪，而案件現正調查中。