打死新娘！剛交換誓詞　新郎因1事毆斃妻棄屍水溝　竟有謀殺前科

紅事變白事！俄羅斯1名男子在自己的婚禮竟上演殺死新娘的恐怖命案！新郎在剛交換誓詞圓婚後，突然情緒失控，狂毆成為妻子的新娘，猛踢其身體及頭部，而且由屋外拉入屋內繼續打，直至妻子毫無反應，且發現已當場死亡，便狠心地將妻子的屍體掉落水溝。男子被捕後承認打死妻子，原因是女方在婚禮中與男賓客表現曖昧，認為她行為不當。原來男子有謀殺前科，更是在服刑期間與新娘成為筆友後再發展成戀人，沒料到婚禮當天再度殺人，而法院早前判處這名恐怖新郎入獄18年。



多爾吉克稱不滿普魯登塞娃在婚禮上與男賓客行為曖昧而殺妻。（網上圖片）

殺妻新郎是33歲男子多爾吉克（Stepan Dolgikh），而被殺害的36歲新娘是普魯登塞娃（Oksana Poludentseva），2人於2020年在奇克村（Chik）舉辦婚禮，雙方交換誓詞後成為夫妻，普魯登塞娃開心地招呼賓客。可是，正當現場氣氛熱烈之際，下一秒多爾吉克突然對普魯登塞娃拳打腳踢，令一眾賓客嚇得驚呆。

賓客見狀不知所措，也不敢上前制止，因感到多爾吉克已失去理智，只好立即報警。多爾吉克狂毆新婚妻子後，更將她由屋外拉入屋內，然後繼續暴打，直至將她活活打死。當發現普魯登塞娃當場死亡後，多爾吉克竟將屍體推落附近的水溝中，但他並無逃離現場，警方到場將他拘捕。

多爾吉克有謀殺及搶劫前科，服刑期間與普魯登塞娃成為筆友，沒料到剛成為夫妻便發生這宗恐怖殺妻案。（網上圖片）

多爾吉克對自己的殺妻惡行直認不諱，表示因看到普魯登塞娃行為不檢，即是與在場男賓客表現曖昧，他因心生醋意而訴諸暴力，而他在之前曾有謀殺及搶劫前科，服刑期間與普魯登塞娃成為筆友，繼而發展成情侶，沒料到剛成為夫妻便發生這宗恐怖命案，而早前多爾吉克被判入獄18年。