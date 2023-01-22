拜年遭姨丈性騷擾　女子喝斥反被罵對長輩沒禮貌　判刑大快人心

【農曆新年／拜年／兔年】拜年竟被性騷擾？台灣新北市一名20歲女子2020年到外婆家團聚拜年，沒想到姨丈竟然色心起，對其背部靠近胸圍肩帶處又摸又捏。女子當下摔手機喝斥，惟姨丈反罵她對長輩態度差無禮貌，「摸摸小孩有什麼關係？」女子事後控告姨丈性騷擾，法院判姨丈拘役40天，可以4萬新台幣（約1萬港元）代替服刑。



台灣新北市一名20歲女子2020年到外婆家團聚拜年，沒想到被姨丈性騷擾。（示意圖／資料圖片）

綜合台媒報道，該名20歲女子於2020年大年初二，隨父母到外婆家團聚拜年。吃晚餐前女子坐在桌邊滑手機，姨丈竟從身後撩她的頭髮，再伸手往背部靠近胸圍肩帶地方亂摸，「姨丈鬼鬼祟祟在我背後，將手指伸入頭髮跟脖子中間，把我頭髮拉起，有摸上來捏我……我感覺是撫摸並非輕拍，覺得很不舒服」。

女子感到姨丈行為很惡心，便把手機摔在桌上表達不滿並喝斥姨丈，詎料姨丈竟惱羞成怒指罵她，「書念到哪去？態度那麼差？摸摸小孩有什麼關係？」。

法院判姨丈性騷擾罪成，拘役40天，得易科罰金4萬新台幣（約1萬港元）定讞。（示意圖／gettyimages）

事後女子控告姨丈性騷擾。姨丈庭上否認性騷擾，而女子母親供稱，當時她人在廚房，聽到有東西掉落的聲音，又聽見姨丈說「脾氣這麼大，動不動就摔手機」，出廚房看到女兒很生氣地指摘姨丈捏其脖子後面，接着便怒氣沖沖跑出門。

法官審議後認為，姨丈從女子頸部拉起頭髮，並摸捏肩帶位置背部肌膚，算是構成性騷擾，因此判姨丈拘役40天，可以4萬新台幣（約1萬港元）代替服刑。