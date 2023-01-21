淫師藉排練與10女生性交偷拍片　誤傳至學校群組自爆　下場出爐

泰國東北部一間中學近日爆出性醜聞。一名在校內任教美術科的男老師，兼任樂隊指導，疑趁與學生在放學後加緊排練，先後與10名女學生發生性關係，還拍下性愛影片，而事件東窗事發，正是這名男教師不小心將性愛影片上傳至學校群組，迅即在網上瘋傳，校方隨後解僱了他。當地警方亦介入調查事件，以侵害未成年人士的身心權益及發布色情物品把他逮捕。



涉事男教師竟以職務之便，藉放學後樂隊加緊排練為由，先後與10名女學生發生性關係，還偷偷將過程拍下作私藏。（示意圖，GetttyImages）

綜合泰媒報道，這件校園性醜聞事件發生在泰國東北部呵叻府暖頌縣（Non Sung），涉事男教師37歲，5年前開始在這所中學任美術老師，並兼任學校的樂隊指導。這名男教師竟以職務之便，藉放學後樂隊加緊排練為由，先後與10名年齡由15至18歲的女學生發生性關係，還偷偷將過程拍下私藏。

事件被揭發的過程亦相當戲劇性，由於這名男教師被指派替學校剪輯校內活動的影片，在本月15日他卻誤將性愛影片剪輯在內，一併上傳到學校群組，惡行才被揭發。

男教師最後被警方以侵害未成年人士的身心權益及發布色情物品逮捕。（示意圖，GetttyImages）

影片不但傳至校內群組，其後更在網上瘋傳。中學教育辦公室主任Sawat Luecha表示，已成立委員會調查事件，並向涉事學校校長追究責任，涉案男教師則已被解僱。

醜聞曝光後，男教師持刀刺自己左胸企圖自殘或輕生，試圖逃避罪責，被鄰居發現送院搶救，現已康復出院，被警方以侵害未成年人士的身心權益及發布色情物品逮捕。