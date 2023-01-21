帽事！人妻想偷紋「老公同款愛的紋身」送驚喜　揭出軌真相秒崩潰

隨着紋身的普及，不少情侶也會一起紋身當作愛的紀念。近日，台灣有人妻看到老公新刺了個紋身，便追問含意，老公解釋該紋身代表「珍惜」。人妻原以為這是老公對自己的愛，便興致勃勃想找同一位紋身師傅刺同款紋身，給老公驚喜。詎料驚喜變驚嚇，在了解過詳情後，人妻才發現原來老公當日是帶「小三」一同去紋這個圖案，而所謂「珍惜」的對象從來不是自己！



台灣有人妻因為丈夫的新紋身，意外揭破丈夫有婚外情，而紋身代表的竟然是丈夫與小三的「胎兒超聲波圖」。（FB圖片）

台灣有網民在facebook專頁「匿名2公社」發文，稱其人妻朋友看到丈夫手臂上刺了1個意為「珍惜」的圖騰，認為老公十分「珍惜她」，於是打算紋上同款圖案在身上給老公驚喜，便托樓主幫忙找出負責的紋身師傅。樓主於是在網上以圖搜圖，終於在社交平台上找到了該紋身師傅，但卻驚訝地發現這個紋身是客戶訂製的「胎兒超聲波圖」，而且從紋身師發布的照片來看，當日紋身的是1男1女。男的就是該名人妻朋友的丈夫，而女子就是他婚外情的對象。

樓主起初糾結是否應該將真相告知朋友，但最終還是把相關照片傳給對方。人妻看到照片後大為錯愕，因為她與丈夫不曾有過孩子，那個「胎兒超聲波圖」很可能是指「小三」懷孕。人妻事後回想丈夫早前經常表示加班要在公司睡，當時她並未覺得不妥，現在回想才覺得不對勁。而夫婦倆的副業手搖飲品店中，有1名女員工手臂上亦有紋身，人妻憑着女人的直覺，「突然有很不好的預感」。於是她就在紋身師發布的照片中尋找蛛絲馬跡，居然真的發現了當日與丈夫一同紋身的女子手臂上有女員工同款紋身，驚覺「原來女員工就是刺青照另一隻手的主人」。

人妻表示與丈夫不曾有過孩子，那個「胎兒超聲波圖」紋身很可能是指丈夫的婚外情對象已經懷孕。（示意圖，GettyImages）

當人妻與丈夫對質時，丈夫竟然說出「渣男金句」，表示「跟小三玩玩的，有這麼嚴重嗎？」，令人妻氣憤不已。至於兩人最終如何處理，樓主就未有在帖文中交代，只是諷刺地表示「好在老天眷顧着，說是自私不為過，假的始終真不了，謊言終究被戳破」。

帖文引來網民熱議，有人表示事件「太狗血」，「這社團可以改名叫匿名八點黨公社！每天都有劇可以追欸！」、「一檔接一檔！」、「板凳啊趕快」；也有人批評人夫，表示「太渣了」、「是誰給他的勇氣在店裏找小三」。

（匿名2公社）