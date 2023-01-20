新婚夜只顧寫科研文章　內地博士後研究員未看妻一眼　妻：能理解

古有「春宵一刻值千金」，今見「新婚之夜趕論文」？日前，湖北一對新婚夫婦結婚夜的影片在網上引起熱烈討論，因為當新娘獨自在床上玩手機拍片時，新郎竟然在書桌埋頭寫論文，看也沒有看新娘一眼。不少網民都表示「太搞笑了」，「像極了明天交作業的我」、「正事不幹！」。



湖北的王女士拍下丈夫在新婚之夜仍然只顧寫科研文章的一幕，引起網民熱烈討論。（「西部決策」微博影片截圖）

根據《西部決策》報道，來自湖北荊州的王女士於周二（17日）與丈夫結婚，然而在新婚之夜，她的丈夫仍然埋首書案上寫科研文章，於是她便舉起手機拍下這有趣的一幕。從影片可見，王女士的新房布置得十分喜慶，而新郎則一直低頭看着電腦，一眼也沒看過王女士。

王女士解釋，丈夫是博士後研究生，平日科研工作比較繁重，經常通宵工作，周末也都要去實驗室做科學研究。她又指「剛好結婚這天要緊急發文章」，於是丈夫在送走客人後，從9點開始一直寫文章到12點。王女士補充，自己是在高校工作，因此特別能夠理解丈夫，也十分支持他，「他忙的時候我就自己玩」。

王女士指丈夫科研工作繁重，而自己十分支持他，「他忙的時候我就自己玩」。（「西部決策」微博影片截圖）

影片曝光後，有網民打趣地指新郎「不務正業」、「人生四大喜，讓你過成人生四大悲」、「都是科研民工」，亦有網民表示心疼王女士，但萬幸的是她能理解丈夫，「挺心疼她的，幸好她能夠理解」、「互相理解，祝福」、「只能說如今的新婚之夜早就不是以前的新婚之夜了」。

（西部決策）