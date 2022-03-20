新婚老公晚晚出街享私人時間　人妻憂出軌　1舉動被網民斥唔抵幫

夫妻間相處出現問題，應好好溝通解決，放在心裏不說只會讓誤會和矛盾加深。有新婚人妻近日於討論區發文大呻，指老公每晚都會外出1至3小時，聲稱想享受私人時間，在樓下公園坐或散步，她擔心日後老公就算出軌，都很容易每晚外出偷食，問其他太太能否接受老公這個行為。不過，不少網民直指樓主也有問題，因其老公曾提出一起到樓下散步，她卻因懶惰而拒絕，「你咪自己攞嚟煩囉，叫你一齊落去行又話嫌懶，又要問又要諗」。
該名人妻於香港討論區以「老公每晚會消失幾粒鐘」為題發文表示，新婚的老公每晚都會拿着1杯飲料外出，聲稱去屋苑樓下的公園坐或散步，看一下電話、炒美股及上網學新知識等，有時也會駕車兜風。不論很熱還是很冷，老公每晚都會消失1至2小時，有時甚至是2至3小時。
她指出，大約結婚1年前老公就開始有這個習慣，聲稱想享受私人時間，惟婚後有時「消失」的時間越來越長，而且雖然他們是與老爺奶奶同住，但居所並不狹小，面整有成千呎。她續說，現階段仍相信老公沒有出軌，因老公有時會分享學了什麼新知識、炒股贏或輸，「亦有叫我同佢落去一齊行下，不過我就係懶鬼嚟」。她表示，其實內心很介意老公每晚都「消失」，覺得現時這樣做是為日後鋪路，就算之後出軌，都很容易每晚外出偷食。
有網民認為「如果佢夜晚有交足功課畀你，就唔好打擾佢，男人有時想一個人清靜下」，不過有網民指出樓主也有做得不足之處，「佢叫你落去又唔去，搞到疑神疑鬼」、「會唔會諗多咗，人哋叫你一齊行，你唔行，有計咩」、「佢叫你一齊落去你又懶，第日有咩都唔好賴人，自己有責任」、「點解佢覺得屋企冇私人空間？妳結婚後做過啲乜嘢令到佢要避開妳？妳要檢討下自己，同搵人傾下妳同妳老公之間的問題」。
同場加映：與宅女妻無共同興趣 4年婚後生活變平淡 丈夫：結咗婚仲寂寞
+7
夫妻情深！住宅大火妻危站露台 老公為護妻被嚴重燒傷仍緊捉不放新手媽憂老公目擊生仔過程有陰影 網民話1個動作證真愛：別擔心臭狐綠帽！老公聞到老婆身有臭狐味 崩潰揭發她出軌阿爸波友女司機揸車不滿被指手畫腳 膠紙封老公嘴兼綁手：這樣囉嗦很煩人愛妻患絕症剩9個月命 死前最大心願令老公極崩潰：應否滿足她？