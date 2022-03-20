新婚老公晚晚出街享私人時間　人妻憂出軌　1舉動被網民斥唔抵幫

夫妻間相處出現問題，應好好溝通解決，放在心裏不說只會讓誤會和矛盾加深。有新婚人妻近日於討論區發文大呻，指老公每晚都會外出1至3小時，聲稱想享受私人時間，在樓下公園坐或散步，她擔心日後老公就算出軌，都很容易每晚外出偷食，問其他太太能否接受老公這個行為。不過，不少網民直指樓主也有問題，因其老公曾提出一起到樓下散步，她卻因懶惰而拒絕，「你咪自己攞嚟煩囉，叫你一齊落去行又話嫌懶，又要問又要諗」。



有人妻於討論區發文呻，新婚的老公每晚都會外出1至3小時，聲稱想享受私人時間，她擔心日後老公就算出軌，都很容易每晚外出偷食。（《夫妻的世界》劇照）

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該名人妻於香港討論區以「老公每晚會消失幾粒鐘」為題發文表示，新婚的老公每晚都會拿着1杯飲料外出，聲稱去屋苑樓下的公園坐或散步，看一下電話、炒美股及上網學新知識等，有時也會駕車兜風。不論很熱還是很冷，老公每晚都會消失1至2小時，有時甚至是2至3小時。

她指出，大約結婚1年前老公就開始有這個習慣，聲稱想享受私人時間，惟婚後有時「消失」的時間越來越長，而且雖然他們是與老爺奶奶同住，但居所並不狹小，面整有成千呎。她續說，現階段仍相信老公沒有出軌，因老公有時會分享學了什麼新知識、炒股贏或輸，「亦有叫我同佢落去一齊行下，不過我就係懶鬼嚟」。她表示，其實內心很介意老公每晚都「消失」，覺得現時這樣做是為日後鋪路，就算之後出軌，都很容易每晚外出偷食。

有網民認為「如果佢夜晚有交足功課畀你，就唔好打擾佢，男人有時想一個人清靜下」，不過有網民指出樓主也有做得不足之處，「佢叫你落去又唔去，搞到疑神疑鬼」、「會唔會諗多咗，人哋叫你一齊行，你唔行，有計咩」、「佢叫你一齊落去你又懶，第日有咩都唔好賴人，自己有責任」、「點解佢覺得屋企冇私人空間？妳結婚後做過啲乜嘢令到佢要避開妳？妳要檢討下自己，同搵人傾下妳同妳老公之間的問題」。

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