封呢個數利市畀阿媽遭嫌少　台女呻苦：小時候紅包都被拿走繳學費

利市其實是表達心意的方法，不過台灣有女網民日前發文，稱其剛畢業2年，早前因為疫情工作不穩定，導致收入不穩，眼見今年收入漸豐，於是便給父母封了各2000元台幣（約516港元）的利市，沒想到卻被母親嫌少，令她傷心不已。



父親說幫孩子保管利市錢，竟然不歸還？（示意圖／資料圖片）

該名台灣女生在Dcard以「我媽嫌我紅包放太少」發文，先憶述自幼「童年也沒有過的多好」。她說，小時候母親不會每年都封利市給她，就算封也只是600元台幣（約154港元）；而由於父母只生了2個，親戚家小孩比較多，「我媽覺得不划算所以都有約定好不要包太多」，因此小時候從親戚家收到的利市錢不多，而且都會被母親以「繳學費」為由收走，她又表示小時候就算想用利市錢買1件200元台幣的外套（約52港元）也會被母親拒絕。

到了大學1年級，樓主便開始打工賺錢交學費，她母親也不好再以「繳學費」為由收走她的利市，於是就跟親戚約定不給利市彼此的孩子。樓主不禁概嘆小時候被母親拿走利市，「長大後更是沒有紅包可以拿了」，而唯一還會給她利市的就只有阿嬤和父親。令她委屈的是，母親認為當時讀大學的她已經有外出工作，「我媽很光明正大的說我已經開始工作，就不能收紅包了，還叫我爸不要再包給我」，但是父親還是會偷偷塞給她。到了大四時，母親更表示「你已經工作4年，怎麼都沒包紅包給爸媽」。

於是，樓主決定在今年各封2000元台幣（約516港元）給父母，「事實上我覺得2000已經夠多了，畢竟我從小到大都還沒收過一包2000的紅包」，但是樓主母親接到後卻感到不滿，直言「怎麼才兩千？」，又批評她的月薪低。樓主亦在帖文坦言，因為母親會把她的錢當成自己的錢，於是她便謊報少了3分1的薪水，怕母親又問她借錢。而過往母親問她借的錢亦從來都沒有還過，例如上年她以貸款方式借了2萬元台幣（約5100港元）給母親，但母親一直未還，最終她需要自己還貸款。

樓主又指每次母親問她借錢，只要她一表示「你上次也沒有還」，就會被母親情緒勒索，指責她太計較，令她覺得「我怕是生來被討債的吧」。於是在帖文大吐苦水並表示「請求各位，沒有錢真的不要生小孩，不只自己過的不舒服，小孩長大後也會恨你」。

帖文引來網民熱議，不少人同情樓主，「看到好心疼」、「只會一張嘴出口要錢的長輩有夠討人厭！」、「這就是心意而已啊，大人幹嘛這麼勢力眼真的很煩欸」、「跟你媽說：啊！因為我也沒收過破千的紅包，我以為這樣很多了耶」；但亦有人認為樓主確實太計較，「不是一家人，不進一家門」、「不愧是一家人…都有夠會計較」。