已婚同事拎長假回鄉過年　初十六復工　打工仔質疑避派利市反捱轟

香港與內地本月初首階段免檢疫通關，廣深港高鐵香港段亦已恢復行駛，大批市民隨即計劃到內地過年順道探親。有打工仔於討論區發文，指有已婚同事於農曆新年期間取了兩星期假回鄉，直至正月十六才上班，質疑對方有意避派利市。不少網民看過帖文批評樓主小家，直指派利市與否是同事的自由，不應以小人之心猜度對方動機。



有打工仔於討論區發文，指有已婚同事於農曆新年期間取了兩星期假回鄉，直至正月十六才上班，質疑對方有意避派利市。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔日前於香港討論區以「同事新年攞咁長假期係唔係為咗唔派利市？」為題發文，指有已婚同事在農曆新年假期取了2星期假期，表示難得通關，打算回鄉放長假休息，直至正月十六才「啟市」復工。

樓主指，已婚同事明言自己會按傳統派利市至正月十五，又指若期間遇到同事便會派利市，但他質疑，已婚同事刻意請假至正月十六才上班是有意避派利市，「佢咁講係唔係即係打算唔派利市？咁到時佢年十六先返嚟，我仲同唔同佢逗利市好？」。

樓主指，傳統上已婚人士會派利市至正月十五，但他質疑已婚同事刻意請假至正月十六才上班是有意避派利市。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為派利市與否是個人選擇，反批樓主過於計較，「唔放假都可以唔派利市，派唔派本來就係個人選擇」、「同你好熟呀？老奉派畀你嘅咩」、「派唔派係人哋話事，唔係你覺得佢應該派，佢就一定要派」。亦有人指放假避年是常見現象，「正路喎，好多人都係咁避開派利市」、「過年放長假好正常，係有心派，過咗十五都會派」。