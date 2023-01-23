小巴司機講電話拜年　唔閂車門單手扭軚轉彎　乘客嚇親：好危險喎

農曆新年講求好意頭，將祝福語掛在口邊絕對錯不了，不過也要在對的時候做對的事。有網民昨日上載影片，指於將軍澳乘搭專綫小巴時，司機單手持電話向來電者拜年，另一手則施施然扭軚駕駛，轉彎期間小巴更未有關好車門，情況非常「牙煙」。不少網民看過影片也直呼恐怖，直言乘客隨時於轉彎途中「飛出車，質疑涉事司機已有危險駕駛之嫌，「嘩呢位司機真係離X晒譜啊」。



有網民於將軍澳乘搭專綫小巴時，發現司機單手持電話向來電者拜年，另一手則施施然扭軚駕駛，轉彎期間小巴更未有關好車門，情況非常「牙煙」。（fb「將軍澳主場」影片截圖）

該網民年初一（22日）於社交平台上載影片，指中午乘搭將軍澳11M專綫小巴時遇上驚險場面。片中可見，小巴司機以右手反手手持電話，貼向左邊耳朵，一邊駕駛一邊向來電者拜年：「你老竇身體好呀？你同佢講呀，你話祝佢身體健康呀！」

同一時間，司機以左手單手駕駛小巴，當駛至名成街及常寧路的彎位時，司機更以單手扭軚施施然右轉，期間車門未有妥善關上，導致小巴「開住門」轉彎，場面非常「牙煙」。樓主不禁指，「係嘅，我知道初一喜慶日子要祝福其他人，但阿11M司機大哥，你咁樣我哋好危險㗎喎」，他續指後來有主動提醒司機，對方講完電話後「先慢慢收返電話閂埋門」。

司機以左手單手駕駛小巴，當駛至名成街及常寧路的彎位時，司機更以單手扭軚施施然右轉，期間車門未有妥善關上，導致小巴「開住門」轉彎。（fb「將軍澳主場」影片截圖）

不少網民看過影片也直呼恐怖，批評司機毫無安全意識，轉彎時車門打開隨時令乘客「飛出車」，「年初一唔係大晒㗎喎」、「有客隨便落車，不用按鐘不用叫有落！傾緊電話，唔得閒停車開門關門」。亦有人質疑司機行為已屬危險駕駛，認為乘客可向執法部門舉報，「揸車仲傾閒偈，門又唔閂，單手揸軚，真係唔使同佢客氣」、「衰幾樣，車都冇得佢揸」。