「肉兔男」年初一出巡　赤膊瞓地熱舞片瘋傳　身份曝光網民讚好正

農曆大年初一穿得「紅噹噹」去拜年能增添節日氣氛，這男子一身像賀年禮盒般的打扮就更加突出了。兔年大年初一（1月22日），網上瘋傳有紅色「肉免男」出沒，只見1名身穿紅色短褲、紅色高跟長靴、背着紅色大蝴蝶結的赤膊男子，在太子港鐵站近旺角警署對開的行人過路線表演「行catwalk」，過馬路時熱舞瞓地，開心又忘我。不少網民笑說這名「肉兔男」是「新年最觸目打扮」、「呢啲咪Fashion囉，學嘢啦」、「 勁！真心勁！」，又指新年時遇上他一定十分開心。

原來這名男子是模特兒及藝術表演者，其ig帳戶為「kenken.lch」，在表演後即上載短片與網民同樂，數個小時已錄得逾5000人讚好。翻看其ig相片，他曾參與多個節目演出，亦曾為女歌手鄭欣宜（Joyce）伴舞。



有網民分享照片，指有1名男子身穿紅色短褲的赤膊男在太子旺角驚署對開表演，甚有新年氣氛。（「筲箕灣西灣河關注組」FB圖片）

大年初一，有網民在facebook專頁「筲箕灣西灣河關注組」上載照片，只見到該名男子站在太子站地面出的行人過路處旁邊，該處為彌敦道旺角警署對面，男子上身赤裸，一身應節的紅色打扮，手戴紅色長手套，拿着1個青色柚子，下身穿着紅色短褲，腰間纏上一串爆竹裝飾，再配上一對貼腳的過膝紅色高跟長靴，而他頭戴黑色帽子，1對「長兔耳」垂在肩上，背後再孭着超巨型鮮紅色蝴蝶結，堪稱「最喜慶的賀年裝飾」！

不少網民看過照片都表示「好有氣氛」，有人就大讚男子的紅靴穿得好看，「有自信真係唔同啲」、「唔係個個都carry到」、「我都carry唔到嗰對紅長boot」。

表演者在IG發布短片，留言指「肉兔岀沒，年初一通常飯後都要才藝表演」。（「kenken.lch」IG影片截圖）

其後男子身份曝光，他於個人ig帳戶「kenken.lch」上載短片，開心表示「肉兔岀沒，年初一通常飯後都要才藝表演」，而網上流傳的照片正是的表演傑作，只見他像模特兒般走過馬路，中途放下柚子，然後即時熱舞，更一度瞓地，狀似十分享受。網民對於他的穿着及舞姿表示讚賞，「仲要跳埋舞，認真唔簡單」、「真心佩服」。而男子過往曾參與多項舞台表演，亦曾為女歌手鄭欣宜伴舞。

「肉兔男」是藝術表演者，多次為女歌手鄭欣宜伴舞。（「kenken.lch」IG圖片）