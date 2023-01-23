屯門新年攤販檔驚現「木陽具」？　檔主解畫屬「藝術品」來頭不小

木雕藝術品深受藝術家愛戴，然而不知情的市民在街上見陽具狀的物品，那就尷尬大了！日前有屯門街坊發現有小販擺攤檔賣唱片，而令人驚訝的是，檔口竟放着1個形似男性生殖器的木雕，於是發文稱「見到碌咁嘅嘢，咩名堂」。帖文引起熱議，不少網民都感到好奇又尷尬，有人就懷疑老闆是刻意「攤出陽具」，「擺碌咁嘅嘢嚟吸睛，又幾成功」、「我行過都特登望兩眼」。不過，有網民認出該物件是泰國聖物，有增加人緣之效。而該名街坊翌日重遇攤販，發現對方已張貼出紙張表示這件木雕藝術品的確與泰國聖物有關，甚至與廣東陽元石也扯上關係。



有屯門街坊發現有小販擺攤檔賣唱片，而令人驚訝的是，檔口竟放着1個形似男性生殖器的木雕。（FB圖片）

該名街坊在facebook群組「真.屯門友」發文，貼出圖片，表示「見到碌咁野，咩名堂」。從附上的照片可見，相信有攤販在商場對開空地上擺賣唱片，而地上的墊子上就放了1個狀似男性生殖器的木雕。

帖文引起網民關注，不少人看完都爆笑，有人指是「賀年擺設」，「如意棒，祝大家兔年如意吉祥」、「喺廳擺呢碌，金銀堆滿屋」，亦有人感到好奇，不知該「木陽具」是何物或有何用途，另有人則猜測是泰國聖物巴拉吉 （Palad khik），「泰國巨靈神，旺人緣」，有人就回應表示「大成功」，「咁多人講起，又真係旺咗人緣」、「無論係咪營銷手法，老闆今次都成功咗」。

老闆指相關木雕與廣州丹霞山的陽元石及泰國巨靈神有關。（FB圖片）

而樓主翌日更新帖文，再上傳照片表示「屯市同一檔，今次有埋解說」，又指「問左檔主，佢話多謝咁多位厚愛同建議，唔講唔知原來咁多講究」。從圖片可見，老闆在白紙上寫上「廣州丹霞山『陽形石』，又名泰國巨靈神『巴辣結』」，又指該木雕可充當「剛陽紙鎮」，而且有奇效，「保你人丁興旺！連生貴子」，另外還備註了「藝術品！非金錢量度」。

廣東陽元山有一天下奇景「陽元石」，形似勃起的陽具。（網上圖片）

翻查資料，廣東陽元山有一天下奇景「陽元石」，以形似勃起的男性生殖器官聞名。而泰國巨靈神巴拉吉起源於印度教，是以成年男子陽具為造型的法器，有增加人緣、招富、辟邪避險保平安等功效。

（FB群組「真.屯門友」）