尷尬！小巴站遺假陽具鎖匙扣　網民揭真身有正經用途　物主咁講…

鎖匙扣款式眾多，但如果撿到這種鎖匙扣，難免尷尬！有港男就在網上發帖，指在小西灣廣場對出小巴站撿到一條鎖匙，上有形象類似男性陽具的「特色鎖匙扣」，呼籲物主找他領回。帖文引來網民熱議，笑言「咁尷尬，都唔知攞唔攞返好」、「其實呢條都係一條匙，不過是物主開唔同嘅門嘅門匙啫」。也有不少網民指出該假陽具鎖匙扣真身是泰國聖物，有增加人緣、辟邪避險等功用，獲其他網民認同。



有港男在網上發帖，指在小西灣廣場對出小巴站撿到一條鎖匙，上有形象類似男性陽具的「特色鎖匙扣」，呼籲物主找他領回。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

該港男今日（10月9日）凌晨於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，指在小西灣廣場對出小巴站撿到有「特色鎖匙扣（有腳嘅）」的鎖匙，並附上「哈哈笑」表情符號，呼籲物主找他領回。

從樓主上載的圖片可見，該個鎖匙扣是木製男性陽具造型，「陽具」中間位置更有一條深長的「傷痕」，下方則扣住多條鎖匙。

有港男在網上發帖，指在小西灣廣場對出小巴站撿到一條鎖匙，上有形象類似男性陽具的「特色鎖匙扣」，呼籲物主找他領回。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」）

帖文引來熱議，有網民看後爆笑，「嘩！個條傷痕！睇到都痛」、「其實呢條都係一條匙，不過是物主開唔同嘅門嘅門匙啫」、「如果係女物主都唔知點開口問你攞」、「即係佢係同一個位置差唔多24小時！我噚日見過佢！不過因為佢嘅形狀，所以我無執起」、「咁尷尬，都唔知攞唔攞返好」、「突然間，终於明白咩嘢叫（木雕藝術）」。

也有不少網民認真研究，指這條假陽具鎖匙扣其實是巨靈神聖物巴拉吉，有正經用途，「泰國聖物，這是泰國巨靈神（聖物）」、「泰國嘢嚟， 招財招運」。翻查資料，巨靈神巴拉吉（Palakit）是以成年男士陽具造型的法器，泰國人較熟悉，起源於印度教，有增加人緣、招富、辟邪避險保平安等功效。

翻查資料，巨靈神巴拉吉（Palakit）是以成年男士陽具造型的法器。（網上圖片）

帖文最後有自稱物主的網民回應，「條鎖匙我嘅，就咁一個泰國手信都俾你哋諗到咁，香港人真係見咩講咩」。