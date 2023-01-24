公屋｜一家三口入息超額　港媽欲生多個「重賽」　附房署申請規限

輪候公屋動輒要花上數年，若入息超額可如何處理？有港媽於討論區發文請教公屋加名問題，指她一家三口入息超額，已有心理準備要「重賽」，惟她打算再生多1名小孩，因此向網民詢問若「重賽」時剛好懷孕，可否加名至4人申請，以「解決」入息超額問題。



有港媽於討論區發文請教公屋加名問題，指出她一家三口入息超額，已有心理準備要「重賽」。（《寶寶大過天》劇照）

該名港媽於親子王國以「公屋重賽加名問題」為題發文，表示她一家三口正申請公屋，即將見房屋署主任處理申請，但她的家庭入息超額，而且之前曾漏報保險，故擔憂會被取消資格，需要重新輪候，「已有心理準備將要暫停和重賽」。她說，原本已有打算再生多1名小孩，因此向網民問道：「如到時重賽又剛好懷孕有醫生紙，是否可加人到4人？」

有網民分享自己及朋友經驗，「我自己懷孕緊啱啱好夠16周見主任，我就順勢畀張懷孕證明佢，佢就會畀張紙加未出世嬰兒你簽」、「我朋友入息超咗唔係好多，重賽，等半年再見主任再報過入息」。

有網民則指出，4人家庭的輪候時間更長，「我有3人轉4人（因超額），條隊一定會排耐咗，所以有啲人會維持照排返3人」、「耐好多，我唔加個bb我一早就有屋，我依家4人等半年後再見主任，個主任仲叫我唔好加名」。

港媽指其家庭入息超額，而且之前曾漏報保險，故擔憂會被取消輪候公屋資格。（資料圖片）

有網民建議樓主應向房屋署主任查詢，「加咗名條隊又可能唔同咗啦，你不如去問埋主任啦」，不過樓主擔憂如向主任查詢懷孕加名問題，「佢會話我有預謀，會取消我申請」。

亦有網民認為樓主與丈夫可轉工解決入息超額問題，「而家可能都執得緊，始終人哋內部都可能有KPI（關鍵績效指標）係捉走唔合資格嘅個案，如果真係自問一世人先有一次拎屋機會，唔想又浪費十年時間，屋企人辭職轉工係最好選擇」。

港媽打算再生多1名小孩，因此向網民詢問若「重賽」時剛好懷孕，可否加名至4人申請，以避免入息超額。（示意圖／資料圖片）

申請公屋入息或資產超額，日後可否要求恢復申請？

根據房委會公屋申請須知，已獲登記的申請，若因家庭入息及／或資產淨值超出規定限額而被取消，日後如因家庭狀況有所改變或入息限額及／或資產淨值限額有所調整而再次符合申請資格，房屋署可考慮恢復其申請。然而，凡要求恢復申請的人士，必須在其申請首次被取消日期起計6個月後至2年內提出，否則不予考慮。

若恢復申請公屋後仍超出入息或資產限額，要如何處理？

其恢復申請的要求，如在審核後仍然超出規定的入息限額及／或資產淨值限額，則必須在該次被拒絕恢復申請日期起計6個月後至該申請首次被取消的2年內，才可再次提出要求。不論在任何情況下（包括在上述時限內已獲恢復的公屋申請，並在其後的覆檢中再次因家庭入息及／或資產淨值超出規定限額而被取消的個案），若在該申請首次被取消的兩年時限後才要求恢復申請，將不會獲得考慮，申請者必須重新遞交申請表輪候公屋。

若對公屋申請被拒絕／退回有異議，可提出「上訴」嗎？

申請者若對公屋申請被拒絕／退回，或已登記的申請被取消資格有任何異議，須於房屋署拒絕／退回公屋申請或發出取消公屋申請資格通知信日期起計2個月內，以書面或親臨房屋署申請分組提出覆核，並提交支持覆核的證明文件。逾期提出的覆核，除非具備可供房屋署酌情考慮的特殊情況，並能提供相關的證明文件，否則房屋署將不予考慮。

若申請公屋後欲增加家庭成員，要如何處理？

如申請內任何成員已懷孕滿16週或以上，該名未出生嬰兒可作一名家庭成員計算，並須遞交註冊醫生簽發的預產期證明書副本，顯示在簽發日期或之前已懷孕滿16周或以上。嬰兒出生後，申請者須盡早通知房屋署更新資料。