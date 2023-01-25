新年雜錦禮盒僅得4小包餅！港媽批過度包裝如呃人：送畀人請三思

農曆新年是喜慶日子，過節送禮是不少人向親友表達心意及祝福的方法。有港媽於討論區發文，指拆開1盒雜錦餅乾禮盒後，發現內裏竟只有4小包餅，狠批過度包裝情況嚴重，「真係好過份」。不少網民看到「開箱」相片也有共鳴，認為過度包裝不但欠環保，送禮時也顯得小家，「送畀人，人家拆開好尷尬」。



有港媽於討論區發文，指拆開1盒雜錦餅乾禮盒後，發現內裏竟只有4小包餅，狠批過度包裝情況嚴重，「真係好過份」。（親子王國討論區圖片）

該名港媽於親子王國討論區發文，拍下1盒新年雜錦餅乾禮盒的開箱對比相片，狠批過度包裝問題嚴重。相片可見，方型的禮盒上印有精美圖案，亦有盒內3款餅乾的實物相片；而盒底則為成份及營養標籤，同時標明盒內放有共4小包的餅乾。

港媽拆盒後發現，盒內的4小包獨立包裝餅乾分別置於以紙皮製成的分隔空位內，認為包裝盒的分隔結構佔用大量空間，實質可食用的餅乾僅佔極少部分，狠批「雖然個盒底有寫明內容，但真係好過份」，又勸一眾網民購買前要想清楚，「個包裝物料好重，呃到人」、「如果諗住送畀人，請三思」。

港媽拆盒後發現，包裝盒的分隔結構佔用大量空間，實質可食用的餅乾僅佔極少部分。（親子王國討論區圖片）

帖文引起網民討論，不少人看到禮盒的內部結構也嘩然，「個盒好大，得幾塊餅」、「我剛剛買咗一盒，得咁少，個盒就咁好睇，仲要$40幾蚊」、「一盒餅都學人起樓咁發水，其實如果佢用盡個盒嘅空間，可以擺到好多塊」、「真係過份包裝，只得幾塊餅」。

亦有人批評相關禮盒的過份包裝不但欠環保，送贈他人時也顯得小家，「包裝材料太浪費」、「真係好離譜喎，送畀人，人家拆開好尷尬」、「新年係咁，新年聖誕禮盒永遠搵笨」、「自己食都仲好啲，送咗畀人就肉酸啦，無啖好食」。