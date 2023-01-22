母嫌男友新年送水果「Cheap」　開聲要求4樣嘢　女兒：佢叫我分手

農曆新年將至，送的賀年禮物長輩滿意嗎？有女生日前發文，指男友碰巧新年去旅行，無法親身和自己父母拜年，便提前送上水果等賀年食品，不料卻被母親嫌棄，點名要鮑參翅肚才夠體面，叫她和男友分手，「送禮都係講心意，都唔明點解佢咁都要嫌三嫌四」。帖文引來熱議，網民認為樓主母親拜金，將來肯定是難相處外母。



有女生發文指男友碰巧新年要去旅行，無法親身和自己父母拜年，便提前送上水果等賀年食品，不料卻給母親嫌棄，認為要鮑心翅肚才夠體面。（《寶寶大過天》劇照）

該女生在香港討論區以「阿媽嫌男朋友送禮Cheap」為題發帖，指男友新年會和家人去旅行，所以無法和自己父母拜年，但他有提早送禮，不外乎是賀年禮盒和水果。未料母親不滿稱「買埋咁Cheap嘅嘢邊個食」，認為至少要送鮑參翅肚，更指責自己「搵個咁Cheap嘅男朋友，快啲同佢分手」。

樓主無奈表示幸好母親不是當住男友面前說，認為「送禮都係講心意，男朋友買嗰啲都用咗唔少錢，都唔明點解佢咁都要嫌三嫌四」、「無男朋友嗰陣又嘈，有男朋友又要叫我分手」，而且覺得男友無做錯。

樓主認為送禮都是講求心意，而且「男朋友買嗰啲都用咗唔少錢，都唔明點解佢咁都要嫌三嫌四」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文惹來網民討論，認為樓主母親挑剔勢利，將來定是難相處外母，「拜金主義」、「你阿媽咁樣，你只可以釣金龜，睇嚟日後你啲男友覺得最難相處係外母多」、「又唔係咩新鮮蘿蔔皮，又咁多要求」，有留言笑稱「唔係點賺返用係樓主你依個資產身上嘅錢」。

有網民提議樓主應事先為男友挑選禮物，亦可再送禮補獲，「你應該叫男友買咩，到阿媽鬧時要挺身而出，話係你主意」，而且送什麼禮，也應該考慮男友年紀和工作年資，否則難判斷其母要求合理與否，「可以講男友大約歲數同送咩水果嗎？唔會要求做嘢1-2年嘅人送貴嘢囉」。