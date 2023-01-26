女友上門拜年素顏唔化妝　港男開PO鬧唔夠尊重　網民反擊1句秒殺

不少情侶趁新年順便見家長，儀容當然要大方得體！近日就有男生發文指女友平日都會化妝外出，但拜年見自己家人卻選擇素顏，解釋「咁樣乖啲」，但他覺得好好打扮才是尊重表現，發文問：「咁樣係咪唔係好尊重？」。帖文惹來網民猛烈評擊，認為化妝是女友自由，她的說法亦有道理，反諷「咁點解你唔練大隻去拜年？」，而且還１句秒殺「佢唔尊重就唔會去你屋企拜年啦」。



有男友指女友平日都會化妝外出，但拜年當天見自己家人卻素顏，因而覺得是不尊重的表現。（《來自星星的你》劇照）

該名男友在Dcard討論區以「女朋友唔化妝去我屋企拜年」為題發帖，指沒有嫌棄女友外表，但認為對方見自己父母前應打扮一番才是尊重的表現。樓主補充女友平日習慣化妝外出，不解為何當日見自己家人才決定素顏，女友解釋「咁樣比較乖啲」，令他難以接受，問網民「咁樣係咪唔係好尊重？」。

結果樓主被網民炮轟，指出尊重與否不是靠化妝，為人夠得體才是重點，「尊重唔一定要外表體現，更重要係言語談吐要得體」、「你學識尊重你女朋友先啦」，認同其女友說法「化到拫晒咪一樣咁做作」，更一句秒殺不尊重之說：「佢唔尊重就唔會去你屋企拜年啦。」

網民都抨擊樓主，指出尊重與否不是靠化妝，為人得體才是重點，「尊重唔一定要外表體現，更重要係言語談吐要得體」、「如果得個樣靚，但係無內涵，你同你家人接受到咩」。（《公屋‧居屋‧私樓》截圖）

有網民為樓主女友護航，指長期化妝還會影響皮膚，「只要本身個樣唔殘，憑自己嘅青春都可以好靚」、「咁點解你唔練大隻去拜年，有無尊重過你親戚？」。不過亦有留言認同樓主見解，化妝才算是禮貌和尊重，「化妝係一種尊重，最少化淡妝」、「執整齊啲儀容又真係禮貌嚟，仲要係大時大節」。