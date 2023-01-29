可愛！屋企門口堆10米高雪人　全家耗40小時完工　要日日「保養」

港人想欣賞雪人只能考慮外遊，但超巨型雪人連外國人都少見。美國明尼蘇達州有家庭建造了10米和寬6米的巨型雪人，高度彷如一間獨立屋，可愛模樣更吸引其他地方旅客前來觀賞其風采。這家庭的爸爸受訪稱雪人由動工到完成耗時近40小時，之後還要不停為其「保養」，從而維持雪人相同體態示人，現在為了區內景點。



美國有一個家庭建造了個高達10米和寬6米的雪人，和背後獨立屋一樣高。（FOX新聞截圖）

美媒報道，明尼蘇達州水牛城（Buffalo）南部邊緣的1條高速公路旁，有家庭建造了個巨型雪人「Frosty Fobbe」，身高約30呎（約10米），寬20呎（約6米），彷如一個房子大小，是名副其實的「大胖子」。

建造者福布（Eric Fobbe）受訪時分訪堆雪人心得，他們由20日開始，共花了40小時、整個周末的時間來完成，將附近鄰居的雪全部收集起來，「堆在這裏（家門外），再用吹雪機堆起來」，並架起梯子協助，終為雪人戴上重75磅的帽子和一對手套。

從圖片可見，雪人有着呆板眼睛、雪糕桶鼻子，隨時微笑看四方，但福布笑稱天氣一暖麻煩就大了，「氣溫高於30度（華氏30度，約攝氏零下1度）時，雪人便會縮小，所以要不停地給它添雪」，為雪人「保養」維持身型已是家常便飯。

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實際上這是福布一家建造的第4個大雪人，第1個雪人高約3.7米，之後雪人是2022年的2個，分別高約6米和約7.6米，今年新做的比以往更高更寬，太太亦表示看到區內鄰居都來看雪人感覺很好，連附近布盧明頓（Bloomington）居民都特意前來看雪人，一家人順便認識新朋友。

2014年，明尼蘇達州農民諾瓦克（Greg Novak）亦曾建造15米高（約50呎）的超巨型雪人，用大油桶作鼻子、掃帚做手，原因是冬天大雪令他的溫室倒塌，他在搬走大堆積雪時，忽發其想與其慢慢搬，不如同來堆雪人。