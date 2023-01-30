恐怖殺妻！狠夫兒子前勒妻頸刺胸燒屋　揭心寒殺機：怎麼還沒死？

【家暴／殺妻】台灣發生駭人聽聞的人夫刺傷妻子再縱火的企圖謀殺案！１名36歲日姓男子疑因家暴受審等問題，竟翻牆爬上3樓侵入35歲妻子的租住單位，在幼子面前對妻子勒頸及往胸口刺1刀報復，更不理2名孩子在屋內，竟然縱火後逃逸。妻子送院後逃過鬼門關，憶述丈夫行兇時說了1句，「妳怎麼還沒死？」，事件令她猶有餘悸，幸2名孩子沒有大礙。



日男（間條衫者）因殺人未遂、公共危險罪嫌，移送台南地檢署偵辦。（網上圖片）

台灣《自由時報》報道，擔任送貨員的日男因對妻子家暴毆打被控，1月9日在台南出庭應訊。日男疑心有不甘，於1月14日清晨翻牆爬上3樓入侵妻子的單位報復，乘機對妻子勒頸，並用生果刀往妻子左胸刺1刀，之後更不顧2名小孩仍在屋內，縱火後逃逸。

妻子送院搶救後保住性命，目前已回家休養，她憶述丈夫行兇時曾說「妳怎麼還沒死」，那句話至今回想仍令她相當害怕。傷者的姊姊指控日男侵入妹妹的住處後，先用繩子把妹妹勒暈，當時他以為妹妹已死，便拿汽油潑灑房間，詎料妹妹竟然醒來，日男便再勒妹妹頸。姊姊續說，妹妹拼命躲入浴室，日男卻追上並朝她左胸刺了1刀，然後在屋內潑汽油點燃後逃走。

日男刺傷妻子後，不理2名孩子仍在屋內便縱火逃逸，幸孩子沒有大礙，。（網上圖片）

據報日男的小兒子與母親同睡一房，目睹爸爸行兇時哭喊阻止不果，事後向警方指證是日男犯案。警方當晚拘捕兇徒，以殺人未遂、公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦，向法院聲請羈押獲准。