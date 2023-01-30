尷尬！移民英國港男列4點勝香港：開心好多　網民看內容反斥丟臉

【移民英國／須知】近年不少港人移民，究竟生活如何？有移民英國港男就在討論區發文分享於英國生活，列出4點與香港的不同之處，直指移民英國後「開心咗好多」。不過網民看過樓主生活後大潑冷水，形容相當尷尬丟臉，「樓主全部都為讚而讚，我諗移咗民過去見到個post都覺得尷」、「要打咁多字說服自己係開心嘅…」、「心態問題，同地域無關」。



英國是港人熱門移民地方之一。（示意圖／資料圖片）

該移民英國港男於連登討論區以「覺唔覺得嚟咗英國之後開心咗好多？」為題發文分享於英國生活經歷，形容「喺呢度輕輕鬆鬆又過一日，平平淡淡，享受天倫之樂。講真，真係幾寫意」。

樓主舉例，在香港找一份約2萬元的工作，「要做到隻狗咁。啲老細又X」，但在英國找差不多薪金的工作，「係Hea住做。見到啲客X，又可以當佢冇到，串返佢仲得」。

樓主又說，在英國平日有空就去行公園、踩單車、感受大自然，「輕輕鬆鬆過咗星期六日」，而且毋須像在香港般「成日都諗住話要買名牌、買衫、買袋、買鞋，諗下買啲咩名牌見客，食乜嘢好西。喺英國真係簡簡單單又過一日」。

該移民英國港男於連登討論區以「覺唔覺得嚟咗英國之後開心咗好多？」為題發文分享於英國生活經歷。（示意圖／資料圖片）

生活節奏亦是樓主重視的問題，形容「過咗嚟係輕鬆、開心咗好多，喺香港成日都趕頭趕命咁樣。又係搵嗰雞碎咁多，仲要做樓奴。跟住成世人供間樓豆膶咁細，都唔知為乜」。樓主最後留言問其他網民有否同感。

不過大批網民看過樓主分享的生活大潑冷水，直指令人尷尬，「唔覺（開心咗）」、「樓主全部都為讚而讚，真係唔知做乜，我諗移咗民過去見到個post都覺得尷」、「自己係咁推唔覺得shameful（丟臉）？」、「要打咁多字說服自己係開心嘅…」、「心態問題，同地域無關」、「唔知點解你喺香港冇咁嘅生活，去到英國又會選擇咁樣過生活」。

樓主指移民英國後「開心咗好多」（示意圖／資料圖片）

也有網民認同在香港生活壓力較大，「其實係香港太癲，其他地方例如北歐，搵兩皮都有正常生活，香港會連租都交唔起」、「工作文化英國好好多，香港講到出聲叫你OT一個鐘，呢邊未夠鐘已經走」、「我都喺英國，樓主講嘅都啱，但始終唔鍾意英國出街食嘢咁貴」。