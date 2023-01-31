奶奶親授同老公鬧交必殺技　新抱見「倒地發難」絕招嚇呆：學不來

常言婆媳是世上最複雜的關係，能找到站在同一陣線的奶奶及新抱更是難上加難！微博近日流傳影片，1名奶奶於過年期間叫齊兩名新抱，親自傳授與丈夫吵架時的必勝招數。片中可見奶奶非常熟練地扮作向着丈夫指罵，更親自示範「終極絕招」 — 倒在地上發難打滾，看得兩名新抱目瞪口呆，面露尷尬之色，更引來網民爆笑熱議。



微博近日流傳影片，1名奶奶於過年期間叫齊兩名新抱，親自傳授與丈夫吵架時的必勝招數。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，河南1名奶奶指兩名新抱吵架總是吵輸，擔心兩人會遭兒子欺負，遂趁過年期間集合她們，親自傳授與老公吵架的「必殺技」。片中可見，奶奶一開始便「先發制人」，首先示範如何指罵老公，不給對方「還口」的空間，她雙手指向前，不斷大喊「都怨你」，又扮作以雙手拍向丈夫的臉，同時指責對方「不要臉」，簡單3字多次重複，配合手勢及向前的腳步，看起來亦極具殺傷力。

之後奶奶再示範「終極絕招」，着兩名新抱只要解決不來便直接躺在地上，出動「潑婦式」發難，不斷揮動手腳及在地上打滾以嚇退丈夫。奶奶的奇葩絕招令兩名年輕新抱看得目瞪口呆，即使跟着動作「實習」亦明顯放不開，甚至多次面有難色露出尷尬表情。

之後奶奶再示範「終極絕招」，着兩名新抱只要解決不來便直接躺在地上，出動「潑婦式」發難，不斷揮動手腳及在地上打滾以嚇退丈夫。（微博影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人笑言奶奶功力深厚，指該等招數需要時間練成，並非一朝一夕就能上手，「還是太年輕，過幾年才能學到精髓」、「年輕人抹不開面子而已，等上年紀，不用教都會」、「這不是大媽的招牌絕招嘛，沒點年紀不到火候怎麼學得會」。

亦有網民認為，影片明顯是擺拍，現實中難以找到如此開明的奶奶，又質疑片中人只為了「刷流量」，背後或另有目的，「明顯是拍段子玩，怎麼都還當真了呢？」、「流量就是銀子啊，臉皮沒那麼重要」、「上個熱搜一下子都成網紅了，下一步就準備進貨了」。