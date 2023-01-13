人妻暴打老奶奶影片瘋傳！按地打頭後續更狂　曝心酸原因風向逆轉

婆媳問題不論輩份！印尼近日就瘋傳一段影片，有人妻因被老奶奶（丈夫的祖母／祖母）抱怨懶惰不打掃，竟然不理會自己仍抱着嬰兒，衝前把老奶奶按在地上暴打。事後老奶奶要送院治理，幸無大礙，被安置到親友家中。而考慮到孩子和家庭和諧，他們未有報警，正商議事件處理方式。



人妻因被老奶奶抱怨懶惰不打掃，竟然不理會自己仍抱着嬰兒，衝前把老奶奶按在地上暴打。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發2022年12月27日，當時正在庭院抱着孩子的人妻，被老奶奶責怪懶惰不打掃，無名火起，初則口角，最後演變成嚴重衝突。

從網上流傳的19秒影片見到，手持拐杖的老奶奶說完話便轉身離去，惟抱着嬰兒的人妻突然追上先打老奶奶後腦，再單手抓着老奶奶的頭把她按倒在地，並持續有按壓及暴打動作，老奶奶拐杖亦飛脫。旁邊白衣女子勸止但不果。

人妻暴打老奶奶過程逐格睇▼▼▼

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據報，老奶奶事後要送院治理，幸未有大礙，但仍不時感到頭暈不適。而考慮到人妻要照顧孩子及家庭和諧，家人未有報警。目前老奶奶已安置到親友家中，家人正商議如何處理事件。

影片於網絡瘋傳，網民起初一面倒批評人妻打長輩、老人家無恥，但人妻動手原因曝光後，網民風向逆轉，認為長輩也應體諒人妻，不宜動輒責備，「積怨已久了吧？」，又質疑丈夫於事件中的角色。