港女到男友家拜年打牌贏到盡　遭伯母嫌心機重：唔識做人

拜年打牌是不少家庭的常事，而與另一伴的父母打牌就更要小心被測試牌品及人品。有港女日前發文，表示新年時到男友家中拜年打麻將，而由於她自幼受母親「教導」，自認「真係打得幾好」，因此當日「大殺四方」，贏了男友母親不少。她自以為當日表現不錯，誰知伯母卻有微言，批評她「心機太重」、「唔識做人」。



有女生表示新年時到男友家中拜年打麻將，贏了伯母不少，因此被伯母嫌棄「唔識做人」。（電影《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

該名女生在Dcard以「因為打牌贏太多，所以男朋友屋企人唔鍾意我」為題發文，稱日前到男友家中拜年時，他的家人邀請她一起打麻將，她欣然答應，「我梗係應承啦，長輩叫到冇理由拒絕」。她透露由於母親擅於打麻將，而她自小耳濡目染，深得母親真傳，「牌技」同樣出眾。

她表示當日不想明顯「放水」，又怕隨意打會不尊重對方，「所以我都幾認真下贏唔少」。而她一直認為自己當日的表現十分不錯，理應留下好印象。沒想到男友事後告訴她稱「阿媽畀說話佢聽」，而原因竟與「雀局」有關。她表示男友母親不喜歡自己，是因為「覺得我太識賭錢心機太重，同埋話我唔識做人，下下chur着嚟打」，於是頗為傷感。

有網民認為新年聚會打牌是為歡樂，對着長輩時不要「贏到太盡」。（示意圖，mick haupt／unsplash）

帖文引來網民熱議，雖然有人認為樓主男友的媽媽輸牌就「有嘢講」亦有不妥，但不少網民還是認為樓主自作自受，「叫你去見家長啊，唔係叫你認真打麻雀，醒少少」、「笑咗，真係自己攞嚟，畀面長輩都唔識」、「而家叫你玩麻雀大賽咩，使唔使贏到咁盡」、「聚會係為大家開心，呢啲場合玩到咁認真先最唔尊重」。亦有人建議樓主「有時候都要扮下蠢」、「下次真係冇得拒絕要打嘅話，就記得鬆下章畀伯母」。