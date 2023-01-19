人妻打麻雀「賭債肉償」　夫帶兒子找上門目擊崩潰　後續超狂展開

【打麻雀／麻將】小賭怡情，大賭隨時家破！網絡近日熱傳內地1名好賭成性的人妻，經常外出打麻雀深夜不回家，丈夫一直忍讓，直至有天丈夫見妻子凌晨4時仍未回家，致電又不接聽，於是帶着兒子到妻子常到的麻雀館，詎料卻撞見妻子「賭債肉償」不堪入目的一幕。夫婦因此大吵起来，妻子竟把孩子丢下就回了娘家，後來妻子更表示如丈夫給她10萬人民幣（約11.75萬港元），她可以放棄孩子撫養權，惟丈夫不同意，並以法律途徑申請離婚。



過份沉迷打麻雀，隨時輸掉家庭！（示意圖，mick haupt／unsplash）

綜合媒體報道，40歲的陳姓男子與妻子結婚2年並育有1子，惟夫妻2人感情一直不好，原因是妻子好賭，經常外出打麻雀不回家。陳男本以為妻子會慢慢成熟，沒想到對方變本加厲，把孩子丟在家裏不管。然而陳男考慮到2人結婚不易，還有孩子，於是一直忍讓。

直至有一天，陳男終發現妻子「秘密」。事緣陳男發現妻子到凌晨4時仍沒回家，感到古怪，且兒子一直哭鬧，遂致電妻子卻沒人接聽，無計可施下帶着兒子到妻子經常到麻雀館「碰運氣」尋妻，詎料撞見了不堪一幕──妻子因輸錢沒法還債，竟提出「賭債肉償」。

內地一名好賭成性的人妻打麻雀輸錢，竟提出「賭債肉償」。（網上圖片）

陳男發現後相當生氣，與妻子大吵一架，妻子竟把兒子丢下直接回娘家，陳男於是提出離婚。陳男認為，打麻雀雖是娛樂活動，但要有分寸，無法接受妻子以身體「還債」；妻子則說，因打麻雀問題總是和丈夫吵架，所以自己根本不想回家，又承認當晚自己做得不對，惟卻認為用身體還債也沒有吃虧。

後來妻子明言，如果陳男給她10萬人民幣，可以放棄孩子撫養權，然而陳男不同意，並以法律途徑申請離婚。

陳男決定以法律途徑申請離婚。（網上圖片）

事件引來網民熱議，斥責妻子不是，「早該離了，這種老婆」、「毒與賭都碰不得，萬丈深淵！」、「娶妻如此悲哀啊！」、「唉，怎麼會有這樣的女人」、「老婆真是過分」。也有人同情小孩遭遇，「那小孩真的可憐」、「成立家庭到底是為了什麼？大人出事，小孩永遠是受傷害者」。另有網民指情節相當離奇，笑言「謎片的劇情」。

翻查資料，該事件早於2020年曾被傳媒報道，至近日媒體翻炒，再次惹來網上熱議。