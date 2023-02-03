借凳要收$500！港媽向妯娌借嬰兒搖椅　奶奶竟代要求付借用費惹議

一家人也計錢如此斤斤計較？有港媽於討論區發文大呻，她的孩子最近經常「扭抱」，所以打算購買1張嬰兒安撫餐搖椅，但又擔心孩子不喜歡坐，故向妯娌借用其閒置在家的搖椅，讓孩子試坐數天，若合意再自行買1張新椅，怎料奶奶竟然代要求支付500元「借凳費」，她對此十分氣憤。



有港媽於討論區發文大呻，日前向妯娌借用其閒置在家的嬰兒安撫餐搖椅，讓孩子試坐數天，若合意再自行買1張新椅，怎料奶奶竟然代要求支付500元「借凳費」。（《BB來了》劇照）

該名港媽於親子王國以「借張舊凳坐下要收$500？」為題發文表示，她的孩子最近經常「扭抱」，所以打算購買1張嬰兒安撫餐搖椅讓孩子坐，「睇下會唔會好啲？但又唔知bb鍾唔鍾意坐」。奶奶得悉後向她表示，妯娌的女兒今年3歲，她們一家早幾年購入了1張搖椅，「但佢個女已經唔坐，擺咗喺到當垃圾」，故提議可借椅讓孩子試坐，樓主也打算只借數天，若孩子喜歡就自行買1張新的搖椅。

樓主說，她吩咐工人前往妯娌家裏借椅，「點知奶奶話要畀返$500借凳費畀弟婦（妯娌）」，原來「弟婦佢哋收咗奶奶$500借凳費，跟住奶奶打嚟叫我畀返$500佢哋」。樓主十分氣憤地指，「明明係張唔要嘅舊凳，我哋又唔係無錢買，買張新嘅都係$2500，聽到真係好嬲」。

該名港媽表示，她的孩子最近經常「扭抱」，所以打算購買1張嬰兒安撫餐搖椅讓孩子坐。（示意圖／網上圖片）

有網民猜測「借凳費」的目的，「怕你唔還，當二手賣畀你？」、「其實係咪本身唔想借，只不過你99（奶奶）多事？人哋咪出$500借凳費打消你哋念頭！」、「會唔會係你奶奶一廂情願咋，弟婦可能一直用緊，借咗畀你幾日，BB冇得用，又驚你唔還」。

有網民批評妯娌「庹縮」，「朋友畀你都唔會收你錢啦！何況係自己弟婦。如果是真的，你呢個弟婦可以唔使見，見到都當陌生人」、「黐筋嘅，屋企人都要借凳費500，佢哋係咪發錢寒呀」，又建議樓主要有骨氣，立即將搖椅還給弟婦，「咩借凳費，收錢嗰個都有問題，還畀佢唔好坐算」、「即刻坐的士送返去！」。

也有網民認為可能溝通上有誤會，「睇落似溝通上嘅誤會，你冇直接同當事人借，經過其他人嘅口，又唔知佢點演繹，可能當事人以為你係想攞咗去唔還？」、「樓主有冇直接同物主溝通係想借？有冇機會係溝通出錯？雖然借要畀錢好核突，但借用幾日唔啱畀返人我都做唔出，寧願直接叫佢平讓，唔啱再轉讓出去，畢竟人哋唔用嘅物品都唔代表可以隨便借畀人用幾下，唔啱又拎返嚟」。