移民英國小心！地鐵遇打劫　港男醒目1招嚇到賊人即走：小心財物

【移民英國／須知／提防／好人好事】身處海外要注意安全！有移民英國港男於網上發文表示，日前「搭tube（地鐵）」時見到有賊人伸手到別人衣袋想偷電話，於是他便發出「震撼性聲音」喝停對方，令對方敗走立刻「閃人」，希望藉自身經歷提醒他人「要小心財物」。帖文引來移英港人熱議，不少人稱遇過類似經歷，「英國大城市搭巴士或地鐵，要提防小偷或打荷包，通常有同黨照應」。



（示意圖／gettyimages）

該移民英國港男周日（1月29日）於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文分享經歷，指早上搭地鐵上班時，見到有扒手於地鐵停站開門時，伸手到別人的褸袋偷電話，於是他即時出招震懾賊人，「我大聲喝停佢，佢即刻閃人」，並提醒「大家要小心財物！」。

不過樓主強調，幫人時要衡量當前環境，「要自身安全先好去幫，幫人無分膚色種族，香港人大家加油」。

（Josh Wilburne／Unsplash）

帖文引來移民英國港人關注，直指「好誇張」，也有不少人指遇過類似經歷，「同你一樣，幾年前London地鐵都遇過，俾我阿媽喝停佢」、「你見到已經好好彩，我試過前後無人我同我fd對住企，無人埋我身都偷咗我喺褸袋部電話」。

亦有人建議自保方法，「我放電話喺褸袋會即刻扣鈕，如果着兩件褸，電話會放喺着入面件褸嘅褸袋，跟手拉少少拉鏈」、「英國大城市，搭巴士或地鐵，要提防小偷或打荷包，通常有同黨照應」。