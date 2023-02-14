情人節丨問路邂逅真愛　外賣車手孖咇出車墮愛河　拍拖送餐惹羨慕

能夠寓工作於娛樂已不容易，而在職場中尋得真命天子更是少之有少，同樣曾任職Foodpanda外賣車手的Dada及Oscar因1次問路相識，在同區送外賣「朝見口晚見面」漸漸互相吸引，曖昧期間為了與對方碰面不惜「瘋狂上線」，更會為接到「孖單」而感興奮。兩人在九龍灣的大街小巷發展出另類「職場戀愛」，今年4月更將修成正果，結婚共度餘生，「閃爆」經歷成為區內車手佳話。



同樣曾任職Foodpanda外賣車手的Dada及Oscar因1次問路相識，在同區送外賣「朝見口晚見面」漸漸互相吸引，發展出另類「職場戀愛」，「閃爆」經歷成為區內車手佳話。（Foodpanda影片截圖）

本身任職市場推廣及設計工作的Dada性格活潑外向，過往在各行各業也曾做過兼職，因喜歡遊車河，她考獲電單車牌後便於工餘時間擔任外送員，是少數的女車手。成為萬綠叢中一點紅，Dada的出現旋即引來同區男車手們注意，後來她更發現原來一眾「師兄」為她冠上「熊貓女」的稱呼，甚至會在聊天群組分享她的行蹤。

正正因為車手們會互通Dada的消息，自認本身「性格較毒」、興趣離不開電單車的Oscar也漸漸對這位女車手產生興趣，可是每次他也見車不見人，只能期待與Dada碰面。直至有天Dada在九龍灣一商場餐廳接到「大單」，等待領取餐點時見到Oscar，當時她以為對方就是一同送餐的車手，兩人「你眼望我眼」好一陣子，才發現「夾單」車手另有其人。

Oscar後來再次碰到Dada，這次他鼓起勇氣打招呼，還以Dada電單車上的熊貓公仔打開話題，剛好Dada打算問路，Oscar便自告奮勇帶路，成就兩人首次交流，「他就說他的更份快完了，可以帶我去目的地附近，就這樣我們第一次交談了」。相識後兩人談起初見面的情況，Oscar才笑稱當初在餐廳門口專注望住Dada是因「成就解鎖」，「終於第一次近距離見到『熊貓女』」，又開玩笑指當時覺得Dada在餐廳門前拉筋舉動奇怪。

同樣曾任外賣車手的Dada及Oscar因1次問路相識，成為朋友後才發現彼此非常投契，後來更譜出另類「職場戀愛」。（受訪者提供）

從問路成為朋友，兩人發現彼此非常投契，由於Oscar的名字中有「元」字，Dada更為對方改了「外賣元」的花名，「有時大叫這個名，會有好多師兄望過來」，感情在不知不覺間萌芽，他們更漸漸踏入「友達以上戀人未滿」的曖昧階段。Dada說，當時與Oscar每天也會「瘋狂上線」接單，為的不單是賺錢，「都是為了在路上遇到對方」。

有次Dada與Oscar剛好獲分配送『孖單』，原本平平無奇的工作竟令兩人感到「真的很興奮」，Oscar更把握機會爭取表現，「他還搶着要拿所有餐，明明很重很狼狽，也強忍着叫我幫忙開門就可以了」。皇天不負有心人，Oscar成功追得美人歸，成為「熊貓女」的專屬外賣員，「早午晚餐都總會說是因為順路，就給我預備好，送去我家或公司」。

今年4月，Oscar和Dada將修成正果，結婚共度餘生，「閃爆」經歷成為區內車手佳話。（受訪者提供）

車手們的浪漫當然離不開愛車，Oscar和Dada拍拖後未有放下外送工作，反而會安排時間一同上線接單，寓工作於戀愛，「更份完結就一起吃飯，分享送餐時所遇點滴，就這樣成為我們的拍拖節目之一」。疫情放緩後，Oscar和Dada放下車手工作重投正職，但不時仍會「拍拖咇」出車，重溫初相識的甜蜜時光。

今年4月，Oscar和Dada決定一同走進人生另一階段，由車手戀人「升呢」為車手夫婦，相識至修成正果的「閃爆」故事成為區內車手佳話。間接成為「媒人」的外賣平台Foodpanda亦特意為兩人準備影片，記錄這段充滿「粉紅泡泡」的獨特緣份。